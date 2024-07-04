夏寶龍見機管局主席林天福　籲用好「一國兩制」優勢

撰文：文維廣
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中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（4日）在北京會見機管局主席林天福一行。機管局發稿指，夏寶龍鼓勵管理團隊全力支持行政長官李家超和特區政府依法施政，用好「一國兩制」賦予香港的獨特地位和優勢，繼續為國家發展做貢獻。

林天福今年6月接替蘇澤光成為機管局主席，他自2014年起擔任機管局行政總裁。

夏寶龍（右）今日（4日）會見機管局主席林天福（左）一行（港澳辦網頁圖片）

機管局新聞稿表示，夏寶龍肯定和表揚了香港國際機場在過去幾年的努力和成績，並鼓勵管理團隊全力支持行政長官李家超和特區政府依法施政，用好「一國兩制」賦予香港的獨特地位和優勢，繼續為國家發展做貢獻。

林天福承諾香港機場將善用「背靠祖國，聯通世界」的優勢，把香港機場打造成為世界一流的國際航空樞紐。

機場上月23日發生電腦系統故障，機場航班顯示未能即時更新。（資料圖片/余月明攝）

機管局昨日發表2023/24年報，年度收益達136.8億，較去年82億上升66.5%；資產總值上升6.4%至2316億，借款總額亦上升8.6%至1116億。年報指，2023/24年度轉虧為盈，展現機場能在不利的經營環境中恢復過來的能力；又指近期旅遊高峰期的客運量及飛機起降量恢復疫情前8成，預計今年年底完全復蘇。

但機場上月接連發生事故影響運作，包括17日北跑道因貨機爆胎而需暫停運作，導致多班航班要更改閘口或延誤；及23日航班資料系統故障，影響機場大樓內的電子屏幕、網站及手機應用程式等未能即時更新航班資訊。

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