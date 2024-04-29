夏寶龍北京晤許正宇　肯定財庫局工作並冀吸引更多企業與人才

財經事務及庫務局局長許正宇今日（29日）在北京拜會中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，匯報香港金融市場和財庫局工作最新情況和展望，包括離岸人民幣業務、證券、資產及財富管理、金融科技和綠色金融等。夏寶龍充分肯定財庫局的工作，稱港澳辦會全力支持香港拼經濟、謀發展，希望特區政府宣傳好、發揮好、利用好香港獨特優勢和作用，吸引更多企業、人才到港發展。



許正宇感謝夏寶龍的鼓勵，特別感謝國家剛於4月19日公布拓展內地與香港資本市場互聯互通的一系列措施，並期待與內地相關部委和機構緊密聯繫，盡早落實有關措施，共同推動國家金融強國建設，以及金融高質量發展。

許正宇在平行論壇以「香港金融業界應對人工智能帶來的機遇與挑戰」為題作主旨演講。（政府新聞處圖片）

港府今年將發表AI政策立場

他同日上午出席2024中關村論壇金融科技平行論壇，以「香港金融業界應對人工智能帶來的機遇與挑戰」為題作主旨演講，稱發展人工智能（AI）已經成為世界的重要趨勢，今年稍後特區政府會發表政策宣言，闡述政府對於在金融市場應用人工智能的政策立場和方針。他並期待北京和香港未來繼續在人工智能及數字經濟領域上保持緊密交流和合作，共同開拓新的發展機遇。

許正宇將於明日（30日）返港。他在結束北京的訪問行程前，將與國家開發銀行和中國銀行的領導層會面。