澳門行政長官選舉提名期　由8月29日至9月12日

澳門行政長官選舉將於10月13日舉行，行政長官選舉管理委員會今日（16日）發出告示，訂定行政長官選舉候選人提名期為8月29日至9月12日，並於行政長官選舉網頁（www.ece.gov.mo）公布「行政長官選舉日程表」。



澳門特首選舉提名期，由8月29日至9月12日。（資料圖片/馬煒傑攝）

有意參與澳門特首的人或代理人，可於8月29日至9月12日提名期內，前往公共行政大樓地庫1樓的選舉事務接待櫃枱，向管委會領取《行政長官選舉候選人提名表》，並須於提名期內交回。參選人士亦須提交經適當簽署的聲明書，真誠聲明擁護《澳門特別行政區基本法》和效忠中華人民共和國及澳門特別行政區。

管委會收到提名表後將審查候選人，並由澳門國安委判斷是否擁護《澳門特別行政區基本法》和效忠中華人民共和國及澳門特別行政區，再向管委會發出具約束力的審查意見書。若管委會基於國安委的意見書而作出不符合資格的決定，不得提出異議或司法上訴。

按《行政長官選舉法》規定，提名表須由66名或以上行政長官選舉委員會委員聯合簽署。