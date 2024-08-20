澳門特首選舉｜有社福界選委料1人參選　工商界選委讚賀一誠表現

負責選出澳門行政長官的400名選舉委員會名單已公布，來自不同界別的選委陸續始向選舉管理委員會遞交經簽署的就任宣誓聲明書。有社會服務界選委今日（20日）受訪時表示，相信今屆只得一人參選，並希望下任特首及政府向社服界投入更多資源；有身兼行政會委員的工商界選委認為現任特首賀一誠帶領的本屆政府的成績做得非常好。



澳門選委會成員陸續交就任宣誓聲明書（澳廣視畫面截圖）

社福界選委料只得一位候選人

社服界選委飛安達被問及現時仍未有候選人及政綱時表示，無論誰是候選人，一定有一個龐大團隊，一定會做一份較全面的政綱。至於會否希望有多於一位候選人及有政綱作比較？飛安達表示，一位或兩位候選人「都無問題」，但坦言若有兩份政綱作比較「當然好」，但他相信只會得一位候選人。

飛安達料只有一名特首選舉候選人（澳廣視截圖）

對於下任特首的期望，他指社服界近年的服務多元化，期望政府未來能加大投入社服界的資源，尤其澳門將邁入超老齡社會，期望增設為長者服務的設施；又指很多社服界領導層及朋友是義工，希望日後當局能加大資源。

馬志毅則讚賀一誠任內表現（中華總商會網頁圖片）

中華總商會理事長、工商金融界選委馬志毅期望新一任特首加強支持社區經濟，推動經濟適度多元化和「1+4」產業發展，發揮好中葡平台角色，加強與葡語國家外貿。同時澳門亦應充分利用中葡平台，加強與葡語國家的商貿合作，加大在葡語國家的直接投資。除了經貿，雙方在科技、教育及文化方面加強合作。至於是否期望未來特首具有更強的經濟背景時，馬志毅表示，從各個方面看，對外合作交往，經濟背景方面未必一定需要特別強，拓展市場應政府和工商應共同努力（推動經濟發展），作為特首，最重要是看到工商界如何拓展市場，「畀到我哋信心係最重要嘅。」

馬志毅讚賀一誠任內表現

被問及現任特首賀一誠是否勝任、是否符合期望及要求時，擔任行政會委員的馬志毅表示，與賀一誠共事多年，認為對方做得非常好，從管治能力、推動經濟方面，特別在經濟復甦。疫情期間大家過得艱難，為大氣候所致，強調本屆政府在疫後恢復經濟做了大量工作。

李自松則相信即使賀一誠放棄角逐，選委仍有時間了解候選人政綱（澳門政府網站）

文化界選委李自松希望新任行政長官在文化事業及文化產業政策中，從場地設施、人才培養，支持文化藝術活動推出針對性措施，發揮澳門文化軟實力的作用，協助培育更多優秀文化人才。

李自松：澳門很小 有充足時間及條件與候選人溝通了解

至於會否擔心未有足夠時認識特首候選人及政綱，他表示，根據選管會周密的計劃及安排，相信很快可見到參選人向社會闡述決心及政綱，讓市民了解其想法，給社會一個信心。若現任特首賀一誠不角逐連任，選委或難有足夠時間去深入了解新候選人，李自松對此表示，現行制度下，相信候選人與選委會有充份溝通，因為澳門很小，彼此熟悉，不管甚麼人參選，都有充足的時間及條件進行溝通了解。