七成受訪劏房戶贊成規管劣質劏房　租戶嘆「與蝨共生」迫於無奈

明愛社區發展服務今日（16日）公布基層租客對政府解決劏房問題意見調查，七成受訪者贊成政府立法規管劣質劏房及設立劏房發牌登記制度，惟同時有逾六成受訪者擔心政府取締劣質劏房後難以在市區找刑可負擔租金的單位。



有獨居長沙灣板間房的75歲住戶表示，所住大廈最嚴重的一間，劏成多達十一間板間房，加上因以木板作間隔，令其受木蝨困擾需「與蝨共生」，嘆租住劣質劏房是迫於無奈，且經濟能力所限，只好「睇餸食飯」。另有劏房戶稱苦等17年未獲編排公屋。



明愛社區發展服務今日（16日）公布基層租客對政府解決劏房問題意見調查。（明愛提供圖片）

25%受訪者租住面積少於76平方呎

為了解現時居住劏房戶的住屋情況，明愛社區發展服務展開「基層租客對政府解決劏房問題之措施意見調查」，於去年12月至今年4年期間，以機構服務範圍（包括港島東區、深水埗、葵涌/荃灣）曾接受服務且居住於市區不適切居所的服務使用者作為調查對象，成功訪問231個劏房或板間房住戶。

調查中，有接近兩成受訪者需與其他住戶共用廚廁，其劏房租金中位數為2,650元。而受訪者租住的單位中，七成用磚做間隔，另有兩成二以木板作分隔。整體六成受訪者租住單位面積少於100平方呎以下，當中兩成半租住面積少於76平方呎。

30%受訪者住「暗房」 20%稱單位有鼠患、木蝨及蟑螂

居住環境方面，近七成受訪者表示單位沒有足夠的伸展空間，近三成室內沒有自然光，分別近兩成半及一成四受訪者單位內沒有通風設施及可以打開的窗戶。另有逾五成受訪者更表示過去一年曾出現水渠或廁所異味及淤塞問題。

環境安全及衛生方面，兩成多的受訪者表示有天花石屎剝落及牆身滲漏嚴重的情況，近兩成屋內有嚴重鼠患、木蝨及蟑螂問題。有接近一半受訪者認為所住單位是劣質劏房，當中以需要共用廚/廁的劏房戶佔大多數。

七成受訪者贊成政府立法規管 六成憂取締後租金升

調查發現，有七成受訪者贊成政府立法規管劣質劏房及設立劏房發牌登記制度，惟同時亦有六成多受訪者擔心政府取締劣質劏房後，劏房租金會有所上升。明愛發言人黃芷翹表示，單身劏房戶基於經濟能力，只能選擇租金較平及細小的劏房單位，最大機會落入劣質劏房的標準。

她表示，現時申請公屋政策對非長者單身人士採用計分制度，輪候十年亦未必編配到單位，故制訂劣質劏房戶的同時，政府更應改善單身人士公屋輪侯制度，並為單身劏房住戶提供支援，例如過渡住房屋及簡約公屋多設一人單位。

明愛發言人黃芷翹（左）表示，單身劏房戶基於經濟能力，只能選擇租金較平及細小的劏房單位，最大機會落入劣質劏房的標準。

六成受訪者無意申請簡約公屋

調查中亦顯示，有六成受訪者不會考慮申請政府新推出的簡約公屋，皆因搬遷費用負擔重而不想上樓前搬來搬去，其次是因預計即將上樓及簡約公屋的選址是否方便返工或返學，另有近兩成受訪者表示喜歡現時居住的社區。

出席記者會的劏房住戶希望政府不要轉移視線，只着眼處理劣質劏房、興建過渡性房屋及簡約公屋，他們認為政府解決劏房核心問題，是應加快公屋供應量，特別是增加興建更多市區公屋單位。此外，為減輕劏房租戶經濟負擔，電力公司及水務署應該向有分租的單位劃一每度水電收費。

劏房用木板作間隔 住戶「與蝨共生」

獨居於長沙灣板間房的75歲住戶阿簡表示，在未退休前因收入超額而未有申請公屋，故在四年前退休後才開始輪侯公屋，惟退休後無收入，已用盡多年積蓄，終需申領綜援及申請公屋。而由於綜援的租金補貼最多只有2,515元，故唯有租住面積較細、3,000元租金的板間房，需以綜援生活費補貼租金。

阿簡所住大廈有不少單位以木板房劏成十數個小板房出租，最嚴重的一間更多達十一間板間房，最細板間房面積只有35呎，最大一間亦不超過60呎。10戶共用兩個廁所。由於房間用木板造間隔，不少住戶一直受木蝨困擾，即使有團體幫手滅蝨及派發治蝨藥粉，蝨患仍未受控。

他表示自己只能「與蝨共生」，慨嘆因為經濟能力所限，單身人士租住這些劣質劏房是迫於無奈的選擇，只好「睇餸食飯」。由於他正於參與社區義務工作，在教會中已建立朋友網絡，在未有公屋編配前，只會留在深水埗區居住，不會考慮離深水埗太遠的過渡性房屋及簡約公屋申請。

等17年未獲編排公屋 房署職員向其稱結婚可加快

另一位劏房戶52歲的阿來，2006年已開始申請公屋，當年只需要150分就可以上樓，惟苦等17年仍未獲編排公屋，獲審查的分數亦一直增加至現時445分。她明白就算知道自己的分數也無意思，認為獲審查的分數「龍門任佢搬，分數隨時加」。

她更因為加租、室內失修、及不獲業主續租搬了5次，當中租金愈搬愈貴，又愈搬愈細，現時居住的地方只有約70呎，只放到一張床和一個小櫃。曾有房屋署職員叫她結婚就可以加快上樓，令她頓時精神崩潰，認為政府的政策是帶頭歧視單身人士。