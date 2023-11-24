施政報告辯論｜十個月內提劏房解決方案　鄧家彪：「立軍令狀」

立法會《施政報告》致謝議案辯論今日（24日）進入第三日，今日早上繼續聚焦民生措施的發言，工聯會鄧家彪指，歡迎成立「解決劏房問題」工作組，形容是「立軍令狀」，在10個月內提出解決劏房問題方案。他又促請政府檢討房屋階梯。



鄧家彪促政府檢討房屋階梯。（資料圖片/林靄怡攝）

鄧家彪指當局要反思以階梯式處理房屋問題是否仍然合適，指階級之間差距越來越大，公屋住戶向上流動意欲低，認為要做到一步到位，採用類似新加坡的組屋，鼓勵年輕人儲蓄，待政府建屋後，毋需審查收入下可獲得認購權，讓有心在港發展的年輕人能夠「上樓」，同時感受政府開發土地，是為香港青年建設。

梁毓偉期望「社區客廳」可盡早擴展至其他地區。（資料片段/盧翊銘攝）

梁毓偉：盡快擴展「社區客廳」 嚴剛：內地供養父母開支納免稅額範圍

選委會梁毓偉關注，「社區客廳」試行計劃暫時只在深水埗區推行，希望即時或更快在觀塘、元朗等不同地區試行。他又指，為鼓勵生育而推出的優先揀樓和上樓未夠吸引，認為若要協助新生嬰兒家庭改善居住空間，當局可更進取，如增加有關家庭在出售資助房屋的中簽機會，或提供其他置業優惠。

商界議員嚴剛建議，將港人供養通常在內地居住父母的開支，納入供養父母免稅額適用範疇，提供更多誘因支持長者在大灣區養老。

吳傑莊促《施政報告》要改變過去程序主導的程序（資料圖片/盧翊銘攝）

吳傑莊倡改變《施政報告》要更多前瞻 要敢「領先跑」

選委界議員吳傑莊建議，由政府主導相關部門、社會服務團體和慈善團體，建立「民生憂難數據庫」，協調資源，主動找出民生憂難、轉介個案和分配服務，為弱勢社群建構兼顧實體和電子服務的安全網。

吳傑莊又指，內外形勢瞬息幻變，最近「一帶一路」10周年高峰論壇和中美元首會面，為全球經濟帶來新的發展格局，《施政報告》要改變過去程序主導、按部就班的模式，使用更多數字技術作前瞻評估，提高政策彈性，形容是預留「彎道超車」的空間，不再只是「追落後」而不敢「放前跑」、「領先跑」。

科技創新界議員邱達根表示，《施政報告》提出多項人才政策措施，均以高端人才為對象和目標，但業界最大問題是基礎和中層人員短缺，建議當局考慮為科技企業推出數碼工作簽證，以便持有簽證的大灣區科技人員可多次往返香港和大灣區內地城市，方便科技企業人員流通。

教育界的朱國強指出，新田科技城選址接近深港創科園，但支援創科發展、推動產學研合作的「北都大學教育城」，則分散在洪水橋夏村新發展區、牛潭尾和新界北新市鎮三個車站，認為協同效應會打折扣，希望當局修訂有關規劃。

張欣宇認為新鐵路的營運毋須為競爭而競爭。（資料圖片/廖雁雄攝）

張欣宇倡擬建啟德鐵路系統保留延至油塘的選項

「A4聯盟」立法會議員張欣宇表示，《施政報告》提出興建重鐵接駁啟德和郵輪碼頭，理解首階段要先解決當區居民的出行，但主要只有接駁功能，建議保留延長技術可行性至油塘，以應付未來可能有其他出行需求。他建議當局增加審批鐵路工程的人手和理順流程，又指香港的鐵路公司最專業的範疇是做營運和維修，不建議為競爭而競爭，但基建工程部份可開放競爭予有優勢的承建商，相信對鐵路工程提速提效。

實政圓桌立法會田北辰歡迎中鐵線接駁荃灣線，但指乘客坐新綫已可轉乘荃灣線過海，認為毋須延伸走線至九龍塘，質疑政府有否模擬數據，未來有多少成乘客選擇於九龍塘站轉車，以說服別人值得花200億。房屋方面，他指政府已覓得土地，可興建約41萬個公營房屋單位，超額完成約10萬個單位，既然足夠量應該向質量發展，支持交椅洲的發展，將來土地用途要加大人均面積，由政府牽頭，私人市場亦會興建較大單位。

謝偉俊認為現時應集中多講經濟。（資料圖片/歐嘉樂攝）

謝偉俊：應注重經濟動力 政府錯判形勢缺前瞻

選委界議員謝偉俊則表明，恭維說話不多講：「唔想好似食自助餐咁，樣樣講啲，只會聚集講一點就是老生常談一樣嘢，民心。」他指，以往多屆政府《施政報告》多先行經濟發展動力為主，但今屆明顯重點在《基本法》23條立法，認為香港現在已由治及興應要講經濟，但反而仍在強調由亂到治，似乎錯判形勢亦缺乏前瞻性。