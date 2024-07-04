下月交解決劣質劏房問題報告　黃偉綸：會提實際可行、有序方案

財政司副司長黃偉綸表示，由他領頭的「解決劏房問題」工作組的各項工作已接近尾聲，將於8月內向行政長官提交建議，提出實際可行並能有序地解決劣質劏房問題的方案。



黃偉綸（中）表示八月會提交「解決劏房問題」報告（黃偉綸Fb圖片）

黃偉綸今日（4日）在社交平台發文回顧上任兩年以來的工作，指住屋問題一直是施政的重中之重。本屆政府上任初期推出「簡約公屋」項目，填補短期公營房屋不足的缺口。首批約4,400個單位將於明年第一季及第二季入伙，上月開始接受申請，首星期已收到逾5,800份申請，不論是市區或新界的項目都有市民選擇，證明不同地區各有需求。

黃偉綸指政府全速興建簡約公屋（黃偉綸Fb圖片）

他稱，政府會全速興建30,000個「簡約公屋」和20,000個過渡性房屋單位，讓輪候公屋的基層市民有改善生活環境的選擇。

黃偉綸（左二）稱會提出實際可行並能解決劣質劏房問題的方案（黃偉綸FB圖片）

他續指，隨著公營房屋供應陸續增加，供應量能夠滿足未來十年需求，更有底氣處理積存已久的劣質劏房問題。由他擔任組長、房屋局局長何永賢擔任副組長的「解決劏房問題」工作組，連月來廣泛聽取各界意見，又委託顧問公司正走訪「劏房」戶搜集數據，以估算現存「劏房」居住人口的數量和特徵、了解「劏房」的居住環境等。這些資料有助設定「劏房」居住環境的最低標準、取締不符合最低標準「劏房」的策略和優次等。

政府年初成立「盛事統籌協調組」（黃偉綸Fb圖片）

正商討逾50個盛事項目

他同時又是政府年初成立的「盛事統籌協調組」組長，專責爭取各類型盛事落戶香港。他指，目前正商討超過50個項目，預計今年全年有超過210項盛事，可吸引約170萬旅客參與，透過發揮「磁石效應」，帶動旅遊、酒店、餐飲及零售等行業，為香港帶來約72億元的消費額。

啟德體育園明年分階段啟用。（資料圖片）

另外，啟德體育園將於今年落成，並於明年分階段啟用；西九文化區中的演藝綜合劇場，亦預計於2025至26年度落成，相信可吸引世界級舞蹈表演、百老匯音樂劇等文化藝術盛事來港演出。

黃偉綸稱，上任兩年期間，一直著力做好統籌協調，處理跨局及部門的政策制定與推行，處理民生項目及突發議題，並向各界解說政府施政，對外說好香港故事；未來亦會繼續做好統籌和協調的角色，全力發展經濟，聚焦改善民生，更會強化自身優勢，把握國家國際雙重機遇，推動香港發展。