方力申轟泳總｜重申為泳手發聲反遭暗批　方：講到我搞事份子咁

前香港游泳代表方力申日前千字文怒轟香港游泳總會制度不公，因其「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。方力申今早（9日）在商台節目表示，擔憂在所有競賽學會中，有學員即使達標亦未能參賽，令人才被扼殺，質疑資源未合理分配至較小的游泳屬會。



泳總上周五（5日）發聲明，暗批有負面報道會對年輕泳員追成困擾，方力申對號入反駁，直斥有關言論焫㷫了他，「講到我係搞事分子咁」，他強調是為泳手著想。



方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。（資料圖片）

質疑資源未合理分配

游泳港隊前代表方力申在商台《在晴朗的一天出發》節目表示，上年5月致電泳總，他的泳會男童可否報名2024年2月的錦標賽，獲回覆可以參加，到今年1月報名時，泳總指其泳會是泳總轄下「競賽屬會」，不得報名參加錦標賽。他後來以WhatsApp追問泳總會長王敏超，只得「兩個藍剔」，暗示對方已報不回。

方表示，目前有34個競賽屬會，質疑當中有多少學員即使達標亦未能參賽，「如果不多，即不會搞亂遊戲規則，如果如果很多，即大鑊了，原來扼殺這麼多？」

泳總上周五（5日）的聲明最後一段提到，「本會歡迎及鼓勵各屬會積極參與會務，以正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。避免因負面報導對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽。」方力申批評，「最後兩句，講到我係搞事分子咁！」

方力申強調是為年輕泳手發，不是搞事。（資料圖片）

方力申：泳總聲明焫㷫咗我

他強調，「我其實一開始是沒有炮轟泳總，也就是五個月前的時候，直至泳總（出了）聲明，最後嗰兩句焫㷫咗我，講到我係搞事分子。我從頭到尾只是為小朋友著想，為香港的運動員著想。」他批評泳總，「仲要話我搞事？我已經好正向喇喎！」

他表示，「34個屬會有20個小朋友達標，而不能參賽，如果同時轉會，再說極端些，轉去一個屬會，我想問他們能游？他們也能游，報名人數不會因此限制，資源有限在哪裡？」

他指出資源分配，例如泳線的問題，認為康文署增建了泳池，按理空間增加，但質疑資源未分配到較小游泳屬會。

立法會議員何敬康表示，因為制度不應該限制年輕人發展空間，又稱昨日已聯絡泳總會長黃敏超，對方答允會面商討方案。（資料圖片/歐嘉樂攝）

何敬康：已聯絡泳總會長探討參賽機制

立法會議員何敬康在同一節目表示，制度不應該限制年輕人發展空間，他又稱昨日已聯絡泳總會長黃敏超，對方答允會面商討方案，主要希望對方能答應讓方力申的徒弟參賽，另外探討參賽制度是否有改變空間。方力申亦表示，希望所有競賽屬會、達標的選手都能參與錦標賽，以及泳會晉升方面設「可升可降」機制。