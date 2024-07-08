方力申旗下9歲泳手被拒參賽　何敬康三問泳總促解釋　獲安排會面

創下8項紀錄的前香港游泳代表方力申日前批評香港游泳總會制度不公，拒絕其開設的游泳學校一名9歲泳手參加本地錦標賽，原因是「泳會級別不夠高」 ，事後泳總否認「打壓」。



新民黨立法會議員何敬康去信泳總會長王敏超，要求解釋事件，獲答應短期內安排三方會面，包括何敬康、泳總代表及方力申，商討9歲小泳手參賽安排及制度檢討。何敬康同時去信立法會民政及文化體育事務委員會，要求討論泳總選拔制度。



方力申旗下9歲泳手被拒參賽事件，何敬康去信泳總會長王敏超，要求解釋事件。（資料圖片盧翊銘攝）

何敬康三問泳總 獲安排短期內會面

何敬康去信王敏超，提出三個問題希望泳總答覆。

（一）泳總建議將拒絕9歲小泳手的個案，交由專責小組處理，小組有否召開會議討論？能否趕及11月錦標賽前作出決定?

（二）過去5年泳總舉辦的公開賽中，受屬會級別限制參賽的泳手有多少人？泳總有何處理方法？

（三）事件可能揭示泳總的屬會制度有改進空間，各級屬會的數量和營運狀況為何？是否有外界所指的「僵屍」屬會？對於「僵屍」屬會有何處理方案？

何敬康向《香港01》表示，已聯絡到王敏超，短期內會舉行三方會議，包括何敬康、泳總代表及方力申，商討9歲小泳手參賽安排及制度檢討。

方力申旗下9歲泳手被拒參賽，何敬康去信立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國，要求委員會加入議程，討論泳總選拔制度。（信件截圖）

何敬康要求立法會委員會討論事件 促文體旅局回應

何敬康同時去信立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國，提到事件引起社會廣泛關注，泳總的解釋未能清楚向公眾說明參賽機制，甚至引起公眾質疑涉及負面的管理問題，阻礙推動培育精英運動員的目標。何敬康要求委員會加入議程，討論泳總選拔制度，邀請文化體育及旅遊局等部門出席會議，回應委員提問。

方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。（資料圖片）

方力申日前轟泳總不公 拒絕9歲泳手參賽

方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。他日前接受傳媒訪問時質疑香港游泳總會制度不公，以其名下「泳會級別不夠高」為由，拒絕一名有潛質的9歲泳手參加錦標賽。及後泳總發表聲明否認「打壓」，又冀屬會「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。方力申昨日（7月7日）就此發表千字文表示震怒及失望，直指泳總「答非所問，本末倒置，只顧及維護總會制度，漠視運動員利益」。

短短一天內，該貼文已經有近1.2萬名網民讚好，並且得到不同政治光譜人士積極留言和轉發，紛紛批評泳總自私自利、制度僵化、亂扣帽子，又力挺方力申頂住壓力、勇敢發聲，並且希望特區政府介入處理，勿再放任一小撮人壟斷公共資源。