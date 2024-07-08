方力申轟泳總｜霍啟剛：安排運動員作賽有改善空間、要正視指控

創下八項紀錄的前香港游泳代表方力申日前批評香港游泳總會制度不公，並與泳總隔空過招，事件持續發酵。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛首度開腔評論，指他本人認為中國香港游泳總會在處理運動員參加比賽的安排上有需要改善的空間，已向泳總表達關注，要求正視指控，妥善處理事件。



身兼港協暨奧委會副會長的霍啟剛稱，本周會見泳總高層，檢視泳總內部相關安排及規定是否合乎良好企業管治。



霍啟剛已向泳總表達關注，要求正視指控，妥善處理事件。（資料圖片/盧翊銘攝）

身兼港協暨奧委會副會長的霍啟剛接受《香港01》查詢時指，每個體育總會在處理運動員出賽有獨立的處理方案，惟必須以運動員的利益為依歸。他本人認為中國香港游泳總會在處理運動員參加比賽的安排上有需要改善的空間，已向泳總表達關注，要求正視指控，妥善處理事件。

霍啟剛首度開腔評論方力申旗下9歲泳手被拒參與本地錦標賽事件，他認為中國香港游泳總會在處理運動員參加比賽的安排上有需要改善的空間。（資料圖片/梁鵬威攝）

本周晤泳總高層 檢視企業管治

他又稱，作為港協暨奧委會副會長，他亦在會內推動跟進，並已落實本周會見泳總高層，檢視泳總內部相關安排及規定是否合乎良好企業管治，同時正積極促成持份者會面。

霍啟剛稱，會在港協暨奧委會推動跟進方力申旗下9歲泳手被拒參與本地錦標賽事件。（資料圖片/梁鵬威攝）

方力申稱仍然會堅持爭取。（ig@alexfongliksun）

方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。他日前接受傳媒訪問時質疑香港游泳總會制度不公，以其名下「泳會級別不夠高」為由，拒絕一名有潛質的9歲泳手參加錦標賽。及後泳總發表聲明否認「打壓」，又冀屬會「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。

方力申發千字文批泳總漠視運動員利益。（資料圖片）

方力申昨日（7月7日）就此發表千字文表示震怒及失望，直指泳總「答非所問，本末倒置，只顧及維護總會制度，漠視運動員利益」。