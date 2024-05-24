公務員考察莫高窟、黃河鐵橋等景點　了解內地文化保育及文化旅遊

正在北京大學學習的19名公務員，4月底到甘肅省慶陽、蘭州和敦煌三個城市調研，考察莫高窟、鳴沙山月牙泉生態保護區、周祖陵、蘭州黃河鐵橋等地點，更與「敦煌女兒」的敦煌研究院名譽院長樊錦詩交流。



與守護敦煌逾60年的「敦煌女兒」樊錦詩交流

該19名高級公務員修讀北京大學兩年制公共管理碩士課程，他們感受到莫高窟天氣變幻，規劃署高級規劃師陳穎存表示，在敦煌工作和生活殊不簡單：「開頭天氣是晴空萬里，中午過後天空忽然開始變黃，前面數百米見到有沙塵暴，部份未及戴上口罩學員首當其衝成口沙。」

學員與即將86歲、守護敦煌逾60年的「敦煌女兒」樊錦詩交流，陳穎存說，印象最深刻是，樊錦詩提到在年輕時放棄在大城市生活，勇於接受挑戰，為莫高窟的考古工作奉獻一生。「我作為公務員是深受啟發，我們服務公眾要學會保持堅定，認為對的事情就要堅持到底。」

海關深圳灣貨物組指揮官張瑞敏表示，樊錦詩分享時說，石窟容易受到風沙、濕度、空氣成份等自然因素破壞，甚至是人為的破壞，因此，敦煌研究院打造「數字敦煌」，透過數字圖像和虛擬技術開發，高度還原石窟和壁畫藝術原貌，讓旅客進入洞窟前，觀看莫高窟壁畫藝術影片，此舉既有教育作用，亦能縮短參觀者在洞窟內的停留時間，最重要的是可以充份平衡莫高窟的文物保護和文化旅遊發展的需求，能更好保護這個世界文化遺產。

黃河鐵橋與周邊環境、交通和景觀協調

學員亦參觀了蘭州市地標建築、內地五一勞動節假期熱門景點之一黃河鐵橋。陳穎存表示，當地政府為了在文化遺產保護、旅遊資源整合及可持續發展三方面取得平衡，將文化遺跡與周邊環境、交通和景觀作出協調，令到周遭環境呈現一致性，而不失趣味︰「這能夠豐富城市文化底蘊，為經濟增長提供新動力，值得我們學習。」

這批公務員在北京大學學習，張瑞敏說，在北大除了學習書法及於新年晚會上台獻唱外，亦和陳穎存及其他學員參加「五四青年節」5.4公里跑步活動。

公務員事務局局長楊何蓓茵 ，希望大家學成歸來之時，可與同事分享得着，並在各自工作崗位發光發亮。她強調特區政府會繼續投資未來，致力發掘和培養有潛質的中高級公務員，提供更多學習、培訓和交流機會。