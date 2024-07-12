控煙｜崔定邦：部分措施對旅客造成困擾　促仿效日本設吸煙間

港府早前公佈十項短期控煙措施，香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為部份措施窒礙旅客來港，從而打擊本地旅遊及零售業。他舉例指，控煙措施包括特定範圍擴大禁煙區，或影響吸煙旅客，亦難三言兩語向旅客解釋清楚。他建議仿效日本，在密集市區範圍設吸煙間，做到分隔煙民、非煙民。



崔定邦建議仿效日本設吸煙間。（馮子健攝）

旅客擔憂擴大禁煙區變相無處吸煙

崔定邦表示，日本東京與香港同樣作為旅遊城市，東京當地作為全球控煙最嚴厲的地區之一，大部份街道禁煙，但很多酒店、餐廳、公眾地方都有吸煙間，吸煙者都習慣在「指定場所」吸煙，無論遊客是否煙民，都會認為做法文明。反觀香港擬擴大禁煙區，崔表示難免有旅客擔心在港多處不能吸煙，並認為追求「無煙香港」的同時，要給予吸煙人士一些空間，而控煙亦並非需要急切處理。

日本會在路中或大廈內外另設吸煙區。（Getty Images）

另外，他表示同時禁止例如水果煙、薄荷煙等加味煙，以及新型煙草產品的地區十分罕見，若向旅客執法，或影響香港形象。

不少公眾場所全面禁煙。（羅君豪攝）

對於政府建議引入完稅煙標籤制度，區分已完稅和未完稅煙。崔定邦認為相關措施針對私煙，惟現時旅客可攜帶19支香煙入境，質疑港府屆時如何處理，促政府對外解說清楚。此外，崔定邦表示，隨住控煙力度進一步加強，以及港深之間交通方便，本身來港的商務客或許會轉到深圳舉辦商務會議。