謝展寰訪京拜會夏寶龍 感謝對方肯定環境局工作
撰文：蕭通
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環境及生態局局長謝展寰今日（11日）展開北京訪問行程，拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，匯報環境及生態局在多個範疇的最新工作情況，包括邁向「雙碳」目標、綠色轉型機遇、環境保護、食物安全等。夏寶龍表示，環境局很多工作都是老百姓關心的事宜，他對局方的工作給予充分的肯定。
謝展寰感謝夏寶龍鼓勵，稱邁向碳中和已經成為全球共識，很多國家和地區都在綠色轉型中，香港可以把握機遇，與其他大灣區城市優勢互補，共同開發綠色能源和發展綠色產業，支援香港和大灣區城市高質量發展，推動資源循環，打造「無廢灣區」，以及邁向碳中和。
謝展寰同日與國家生態環境部與部長黃潤秋會面，就多個生態及環保議題及相關工作深入交流。謝展寰表示，香港會持續運用「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，更積極融入國家發展大局，推進大灣區的生態文明建設。
他下午亦到訪國家能源局，與副局長任京東會面，就推動內地與香港能源合作、支持香港能源綠色低碳轉型等相關議題交換意見，稱香港會研究利用這方面的機遇，以助綠色金融和綠色認證發展。
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