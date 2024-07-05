天水圍連爆兩宗本地登革熱　23個政府部門及機構特別會議商討滅蚊

天水圍天瑞（一）邨早前錄得兩宗流行病學上關連的本地登革熱感染個案，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（5日）召開特別會議，加強跨部門協作，防止登革熱感染個案擴散。



衞生署衞生防護中心6月19日跟進一宗登革熱個案，中心人員到病人曾乘搭的巴士路線進行調查。（政府新聞處）

天水圍天瑞（一）邨首宗本地登革熱個案，患者在6月6日起發和眼窩疼痛，11日到天水圍醫院求醫。而第二宗個案患者在6月21日發燒，22日到天水圍醫院求醫。兩宗個案住所接近，相信屬於流行病學關連個案。

食環署在防治蟲鼠督導委員會特別會議報告，事件發生後已在個宗個案患者住所、工作地點及潛伏期及病發後到訪過的地點加強滅蚊，包括在相關地點250米範圍內的樹木茂密地點進行密集式霧化處理，又放置捕蚊器，食環署人員每星期巡查及清理積水及除草，並已在附近地點派發單張和舉辦健康講座等。

7月5日政府跨部門防治蟲鼠督導委員會召開特別會議，與會者來自3個決策局和20個政府部門及機構。（環境及生態局）

衞生署衞生防護中心向各與會者講述本地登革熱個案的詳情及風險評估，指目前屬於關鍵時刻，必須實施有效的防蚊滅蚊行動。食環署則呼籲各部門在管轄範圍內積極防蚊滅蚊，而各部門已編製一份目標清單，會按清單進行定期霧化處理。

今次特別會議多達23個政府決策局、部門及機構參與，環境及生態局局長謝展寰亦有出席，而謝展寰、常任秘書長（食物）劉利群及署理食環署署長姚繼卓昨日（4日）亦到天瑞邨附近視察滅蚊工作。