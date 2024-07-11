巴黎奧運｜康文署7.27起18區體育館設活力奧運觀賞站　附詳細名單

2024年巴黎奧林匹克運動會和殘疾人奧林匹克運動會即將舉行，為了讓巿民感受奧運盛事氣氛，同時為出戰奧運的國家隊和香港運動員打氣，康文署將於轄下18區指定體育館設置「活力奧運觀賞站」播放奧運賽事節目。另外，康文署將於7月26日（周五）下午5時，於九龍公園體育館副場舉行「活力奧運觀賞站」啓動禮，屆時將有香港運動員分享環節、運動示範及同樂活動，巿民可親臨參與。



港隊奧運代表團授旗禮7月9日在政府總部舉行。（資料圖片/梁鵬威攝）

巴黎奧運會將於7月26日至8月11日（巴黎時間）期間舉行。康文署表示，因應時差，18個「活力奧運觀賞站」將於香港時間7月27日起開放，直至運動會結束為止。開放時間為每日上午8時至晚上11時，實際開放時間將於專題網頁上公布；巴黎殘奧會的播放安排稍後亦會於專題網頁上公布。

巴黎奧運香港隊名單：張家朗獲男子花劍個人賽入場券。（資料圖片；楊宇翹攝）

何詩蓓繼續備戰巴黎奧運。（資料圖片；楊宇翹攝）

「活力奧運觀賞站」亦設有展板，展示以香港運動員參與奧運為主題的資訊，巿民可前往參觀。此外，康文署亦已設立「活力奧運觀賞站」專題網頁方便市民瀏覽相關資料，並上載了一系列介紹奧運體育運動的知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧，讓市民觀賞奧運賽事時更添樂趣。

添馬公園的巴黎奧運主題裝置7月9日揭幕，一眾香港隊奧運代表率先「打卡」。（港協暨奧委會提供）

康文署為了帶動市民一同投入盛事氣氛，及積極參與體育運動，將會以場地合作夥伴身分，支持由香港賽馬會慈善信託基金和凝動香港體育基金聯合主辦的賽馬會好動城市計劃「至FIT 8小時 — 奧運全睇驗」活動，鼓勵全港市民在「活力奧運觀賞站」觀看奧運賽事之餘，同時參與免費運動體驗課程，詳情將於有關網站公布。

全港18區「活力奧運觀賞站」一覽：

1. 中西區

士美非路體育館，堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓

2. 東區

柴灣體育館，柴灣怡順街6號

3. 南區

香港仔網球及壁球中心，香港仔海傍道1號

4. 灣仔區

港灣道體育館，灣仔港灣道27號

5. 九龍城區

土瓜灣體育館，土瓜灣下鄉道66號

6. 觀塘區

鯉魚門體育館，油塘鯉魚門市政大廈2樓

7. 深水埗區

北河街體育館，深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓

8. 黃大仙區

蒲崗村道體育館，黃大仙慈雲山蒲崗村道120號

9. 油尖旺區

九龍公園體育館，尖沙咀柯士甸道22號

10. 離島區

東涌文東路體育館，東涌文東路39號東涌市政大廈地下

11. 葵青區

青衣西南體育館，青衣涌美路70號

12. 北區

保榮路體育館，上水百和路19號

13. 西貢區

香港單車館，將軍澳寶康路105-107號

14.沙田區

圓洲角體育館，沙田銀城街35號

15.大埔區

大埔墟體育館，大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

16.荃灣區

荃灣體育館，荃灣永順街53號

17.屯門區

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館，屯門湖山路11號

18. 元朗區

元朗體育館，元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

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