方力申炮轟泳總｜田北辰促政府透過規管港協　有效監督各體育總會

前港隊泳手、曾創下八項香港紀錄的方力申炮轟泳總制度不公，指旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加本地錦標賽，令人關注香港各體育總會的制度是否不公，令到有潛力的年輕人只能「泊大碼頭」加盟大型體育會，才有參與指定比賽的機會。



實政圓桌立法會議員田北辰表示，去年年中向文化體育及旅遊局查詢，政府有沒有機制，透過規管港協而規管轄下的體育總會。他預期奧運過後才會有檢討報告，認為最重要是令到有能力的運動員公平參與。



李家超首度表態關注方力申炮轟泳總一事（盧翊銘攝）

田北辰接受《香港01》查詢時說，去年年中已經向文體旅局查詢，有沒有透過規管港協來規管全港各個體育總會的機制。他表示，當時文體旅局回應稱，去年第三季港協暨奧委會會有檢討報告，但遲遲未見報告出台，到了今年3月，局方再回應立法會質詢時說今年中或後期會有，而特首李家超今日（16日）見記者時說，今年內會有檢討報告。

田北辰期望港協暨奧委會檢討報告能提出實在、有效的監管方案，讓政府透過監督港協，進而監督體育總會。（資料圖片/黃浩謙攝）

對於檢討報告出台時間，田北辰認為「都幾廿年嘅事，唔介意等多幾個月」，認為待奧運後才出報告亦無大問題。他強調重點是檢討報告的內容，要講清楚政府如何透過規管港協，進一步規管各體育總會，以確認港協及體育總會是跟隨報告內容去改善管治，「因為去到最後都係公帑嘛」。

田北辰希望該報告內容是實實在在、有信心去監管，以達致公平，令每一個有潛質的運動員都有機會出人頭地，「唔係純粹睇你嘅屬會幾大幾細、識乜嘢人」。