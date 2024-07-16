方力申炮轟泳總｜李家超首表態：關注 無直接答泳總管治應否優化
撰文：李宇婷
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行政長官李家超今日（16日）首度回應，前港隊泳手、曾創下八項香港紀錄的方力申炮轟泳總制度不公一事，他指關注事件，又稱政府每年花費很多金錢經各體育會推動本地發動發展，重申每個運動會都要推動運動發展和運動員培訓為最終目標。不過，對於有關泳總體制和管治制度應否優化等問題，李家超未作正面回應。
今日記者會上，李家超被問及方力申炮轟泳總一事，及若無人為小泳手發聲，會否失去參賽機會，泳總的三級制度是否有優化的需要；及泳總會長王敏超身兼港協暨奧委會副秘書長，管治上是否屬於自己管自己。
不過，李家超亦指每個體育會要訂立資格和規則，但如有需要改善的地方，要以負責任和務實態度處理，過程要協商溝通探討優化的可能性。他指泳總將會和港協暨奧委會和相關事件代表會面，希望務實協商處理事情。
無直接回應泳總管治問題
李家超未有正接回應泳總制度優化和管治問題，他只指港協暨奧委會已成立小組探討如何優化和制訂守則，會在今年內公布檢討結果，希望他們能盡快公布，以推動不同類別運動和幫助培訓運動員。
前港隊游泳代表方力申早前公開質疑泳總制度不公，稱旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加本地錦標賽。泳總其後發聲明反駁批評，方力申再於社交媒體上發千字文反擊，更表示：「我真的怒了。」
事件引發全城關注，新民黨立法會議員何敬康更先後去信文化體育及旅遊局、泳總等要求跟進，也要求立法會相關事務委員會加入議程討論事件。泳總將於明天與何敬康、方力申舉行三方會面，立法會體育界議員、港協暨奧委會副會長霍剛也會參與會面。而文體旅局長楊潤雄上周也表示，認同不應因制度而窒礙運動員發展。而特首李家超今日也首度表達對事件的關注。
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