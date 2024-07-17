泳總風波‧拆局｜王敏超多次改口風　兩大因素致終承諾改變

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因泳會級別不夠而拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽，事件更揭正式屬會有俗稱「殭屍會」等不活躍情況。



方力申今午（17日）聯同新民黨立法會議員何敬康與泳總會長王敏超舉行三方會議，會後王敏超一改早前說法，屬會會籍採「升降班」制，各級不設屬會數目上限及年資，鼓勵良性競爭。



事件受到全城關注，社會大部份意見均認為，泳總應該毋須考慮所屬泳會資格，而容許達標的運動員參賽。《香港01》還原事件時序，顯示泳總一再改口風，最終承諾作出改變，令到未來各級屬會成績優異運動員都能出賽。協助處理事件的何敬康坦言，十分高興得到此成果，並歸因於兩大因素。



泳總會長王敏超（左二）在7月17日的會面後表示，因應公眾對泳總期望提升，故早前召開執委會會議優化制度，包括採評分制決定屬會級別。（何倩瑜攝）

泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。方力申創辦的泳會屬於「競賽屬會」。

在方力申公開事件後，泳總在7月5日發聲明指，「礙於資源有限，本會對『競賽屬會』的權利也有所限制：不能參加錦標賽為其中之一」，並強調「不存在打壓任何一個屬會的說法」。

方力申炮轟泳總事件引發全城關注（資料圖片）

至於參與錦標賽，泳總當時解釋「一般參賽屬會有大約40多個，競爭激烈，為屬會爭取年度積分的重要環節，泳員排名直接影響『觀察屬會』和『正式屬會』的晉升機會。如果開放讓所有34個『競賽屬會』參加，將影響本會的屬會計分機制。」

不過實際能晉升「正式屬會」的低組別屬會少之又少，更存在欠缺活動紀錄的「殭屍會」。《香港01》7月11日報道，過去10年最高級別的73間「正式屬會」，只有2015年一次向上流動，42%屬會無將聯絡資料寫入泳總列表。至少15個「正式屬會」無公開游泳活動紀錄；5個全無公開資料及聯絡方法；部份社團登記地址為私人住宅地址，如無任何公開紀錄的「香港世界體育會」，登記地址為曾捲入爭議的泳總委員吳旭光住址。

泳總章程訂明必須有高級的屬會退會，下級泳會方能申請「升班」

同日王敏超在電台節目稱，提出「轉會參賽法」，提到如泳手成績出眾但礙於屬會級別低未有資格參加錦標賽，可暫借較高級別屬會身份參賽，賽後再轉回原本屬會。他認為只要不違背章程，任何參賽方案均可考慮，亦會經常性審視需否修改章程。

到了翌日即7月12日，王敏超在電台節目表示，「殭屍會」需要檢討，但強調「殭屍會」實際數量不影響「升班」流動性。方力申其後回覆《香港01》指，制度問題最簡單的例子，便是要有屬會退出才能申請升班，已令流動性不足。

同日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦首次開腔，表明認同不應因制度窒礙運動員發展。

7月13日，泳總召開特別會議，批准方力申泳會的9歲泳手可以個人身份參加分齡游泳錦標賽，未來如有成績達標的「競賽屬會」泳員，可向該會提出書面申請。

泳總7月13日發公告指，泳總執委會今日召開特別會議，一致通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。

7月16日，特首李家超亦回應事件，又稱政府每年花費很多金錢經各體育會推動本地發動發展，重申每個運動會都要推動運動發展和運動員培訓為最終目標。

到了今日，方力申、何敬康王敏超舉行三方會議，會後王敏超提出會在三方面改進泳總，包括開放各級屬會成績優異運動員出賽，非對今次小泳手特事特辦，為三級制屬會設升降級制度，各級屬會數目不設限，以及再優化上訴機制等。

參與會議的港協暨奧委會會長霍啟剛表示，會議整體氣氛非常好，各方以務實態度協商，非常專業去討論，個多小時的會面已達到某程度上的共識，形容會議成功。

方力申會後表示樂見會面成功，但擔心在眾多屬會代表中用個人身份參賽，會對泳手造成特別大心理壓力及影響表現，冀可代表屬會參賽。（夏家朗攝）

社會討論 特首關注

一直協助方力申處理事件的何敬康接受《香港01》查詢時坦言，對於順利達致今日成果，十分高興且有點意外，指泳總的回覆對應了他們的各項要求。對於事件順利進行，何敬康歸因於兩大因素。

首先，事件得到全城關注，連日來不單止社會熱烈討論，市民普遍支持達標泳手應能參賽，政府高層亦連番表態，特首李家超昨日亦強調，每個體育會要訂立資格和規則，但如有需要改善的地方，要以負責任和務實態度處理，過程要協商溝通探討優化的可能性。在各方包括政府關注下，何敬康認為泳總亦期望事件可盡快解決。

讓市民聚焦巴黎奧運

其次，巴黎奧運將於7月26日舉行，游泳更是香港有機會奪金的項目，相信各方都不想市集將焦點從運動員身上轉移到今次事件。何敬康認為，各方都有心要在奧運開始前解決，從而讓市民專心支持運動員出戰巴黎奧運，所以泳總亦加快腳步，提出多項改革，回應他們及市民的訴求。