2042年近3萬樓宇樓齡達50年　林筱魯：120年才可全拆、要加速重建

立法會昨日（18日）三讀通過降低強制拍賣申請門檻的《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，相關法案委員會主席林筱魯指，預計在大約20年後的2042年全港達50年樓齡樓宇增至近3萬幢，要花逾120年才可全部拆卸，所以一定要加速重建。



立法會通過修例降低強拍門檻（資料圖片）

立法會昨日通過降低強拍門檻旳修訂條例草案，樓齡達50年或以上私人樓宇，門檻由現時的80%業權降低至70%或65%，視乎樓齡組別和地區。立法會相關法案委員會主席、本身是城市規劃師的選委界議員林筱魯今日在港台節目《千禧年代》中指，，現時全港達50年樓齡以上的樓宇不足1萬，但預計到2042年，數目會增至近3萬，要花超過120年才可全部拆卸，所以一定要加速重建，並要借助私人市場力量，降低強拍門檻，加快重建步伐。

降低強拍門檻法案委員會主席林筱魯指，要加速重建步伐（歐嘉樂攝）

至於修例包括若私人樓宇坐落非指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%。林筱魯說，分指定與非指定區主要因為現時70年以上的樓宇較為集中，期望劃分為指定區域後，資源可以更快更集中處理這類樓宇。現時部分處於非指定區的舊樓，由小業主推動聯售及自行組織重建，較指定區的申請比例多，因此相信未必需要將門檻降得太低。

九龍城舊樓林立（黃偉倫攝）

九龍城區議員：居民關注政府如何支援

區內較多舊樓的九龍城區區議員關浩洋在同一節目說，相信修例獲通過對區內重建有正面作用，但現時樓市較平靜，估計未必能即時見到效果。他說，區內居民更關心政府能提供甚麼支援。因為由收購第一步開始，小業主已面對不少問題，希望日後成立的專責辦事處和支援中心，可以盡早提供協助，例如估價參考及其他法律支援等。他又說，小業主亦關注，修例便利相連地段的強拍申請，會否影響小業主的議價能力。