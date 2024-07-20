羅淑佩睇Ian演唱會：真心好聽 真心好睇 真心喜歡｜政壇諸事町
撰文：鄭寶生
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陳卓賢（Ian）首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚（19日）在亞洲博覽館舉行，作為忠實Fans「Hellosss」的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，當然有現場欣賞，送上一大束鮮花之餘，還大讚「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！」
羅淑佩今早凌晨約兩點在Facebook發文表示，Ian演唱會是「作為粉絲真心滿足的一個音樂盛會」，「感謝唱作歌手，在台上閃閃發光的Ian Chan！」
羅淑佩還送了一大束鮮花，上面寫着「DEAR IAN： GOOD SHOW！ FROM：ROSANNA LAW」，祝Ian表演成功。她並為Ian打氣，希望餘下六場繼續加油，精益求精。
從羅淑佩的照片所見，現場還有大量佈置讓人打卡，「Hellosss」一定盡興而歸！
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