羅淑佩親解鍾情Ian之謎　自爆兒時喜歡譚校長︱政壇諸事町

眾所周知，房屋署署長羅淑佩是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的忠粉，過往多次被野生捕獲到陳卓賢的活動撐場聽歌。回想最初「追星」被部分網民質疑，到後來獲大讚「貼地」，羅淑佩坦言說出自己喜歡的歌手，是一件自然不過的事，慨嘆「我呢啲年紀、做我呢啲工嘅人，好似原來唔係好應該鍾意年輕嘅香港歌手？」她大讚Ian除了唱功了得，還安全駕駛，帶給社會正面訊息，是一個榜樣。



不過，原來羅淑佩年輕時的偶像，都是一位「情歌王子」，就是殿堂級歌手譚詠麟，她透露收藏了譚詠麟所有唱片，「譚詠麟、張國榮、陳百強或者Beyond，我鍾意佢哋又係人都知㗎」，閒時去看演唱會亦是自己的減壓良方。



羅淑佩：不希望年輕人為上公屋「減薪躺平」

羅淑佩接任房屋署署長半年多，最近上香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》節目，接受院長曹虹和副院長趙應春訪問。她說，公屋政策以往是各政黨的「兵家必爭之地」，雖然選舉改制後爭拗減少，不過全港有45%人口住公共房屋或公營樓宇，坦言工作一定有壓力，「好彩我自己都公屋大，有啲嘢唔駛重新學嘅，呢個位係返嚟做一個小小嘢都可以為好多人帶來改變生活，甚至生命嘅政策範疇，咁我好開心。」

她說，不希望年輕人為上公屋「減薪躺平」，甚至有錯覺以為愈後生排公屋就上到樓，鼓勵年輕人努力工作賺錢，在置業階梯往上爬，「做業主都係一種成就」。

鍾情Ian備受關注 羅淑佩大嘆：唔明點解唔話俾人聽

要數到羅淑佩最為人熟知的減壓方法，就是閒時去看演唱會，身為Hellosss（陳卓賢Ian的粉絲暱稱）的她說，不理解為何現在好像不可以道出自己喜愛的歌手，「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知我係邊一個嘅迷，我成長嘅時候，譚詠麟、張國榮、陳百強或者Beyond，我鍾意佢哋又係人都知㗎。」

自爆年輕時喜愛另一情歌王子——譚詠麟

她慨嘆，道出自己喜歡Ian後備受關注，「點解到我而家幾廿歲，我鍾意Ian（陳卓賢），點解講出嚟好似第一發現新大陸，第二好似『咁奇怪嘅』，好似我呢啲年紀，做我呢啲工嘅人，好似原來唔係好應該鍾意一個比較年輕嘅香港歌手，係咁㗎咩？」她又透露，原來年輕時喜歡另一名情歌王子，「我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟我都齊晒，我覺得好自然啫。」

羅淑佩欣賞Ian作好榜樣 大力推介《地球上的最後一朵花》

羅淑佩說，喜歡一位歌手，就是欣賞其獨特之處，例如Ian注重駕駛安全，「年輕偶像或者年輕明星應該除咗歌唱得好，或者係聲色藝之外，將一啲正面訊息俾社會作一個榜樣。」

她大力推介Ian去年的包辦作詞、作曲、編曲的一首歌——《地球上的最後一朵花》，稱歌曲講述當地球只剩下最後一朵花，你覺得自己是一朵孤花，其實都有生命力成長，只要有第一朵花，就會第二朵花，「有啲年輕朋友有時覺得無咩人了解我，我好似喺一個虛擬弧獨地方，但唔緊要嘅，你有個信念一樣可以生根生長，一樣可以將花粉傳開去。」