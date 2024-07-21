海濱放售賣機被批保守　甯漢豪稱要先駁通後優化：重新考慮美食車

灣仔海濱的售賣輕食飲品智能點本月底或下月初以試業，外界認為設置智能點較保守，批評未有好好善用海濱，發展局局長甯漢豪笑稱：「我諗呢香港人真係善忘，往年強調要先駁通海濱再考慮優化，而優化亦分短中長期，現在已在推展當中。」



親身體驗過智能點的甯又說，智能點不是一般的汽水機，（睇住嗰個泡谷喺你眼前撈碌碌咁樣碌出嚟呀，有好多唔同味嘅雪糕俾你揀，其實都係一個樂事嚟嘅）。



灣仔海濱夜市10月14日情況。(倪清江攝）

甯漢豪今（21日）在無綫節目《講清講楚》訪問中，被問及不考慮發展餐廳群的做法是否太保守時說，往聚焦先駁通後優化，「唔好諗唔耐又要做啲咩公園要駁通咗先」，先讓人可以走動，過去數年投放很多精力落駁通上，現時香港島可以行到堅尼地城，今年稍後都陸續有來，聚焦完駁通，暫時附近設施不夠，優化設施需要有短中長期，經過灣仔海濱已設置智能點。她又希望未來越來越多智能點，又說會重新考慮美食車，和海濱事務委員會探討如何拆牆鬆綁。

我自己都去試，其實真係幾得意架，絕對唔係一般嘅汽水機嚟架，你會睇住嗰個爆谷喺你眼前撈碌碌咁樣碌出嚟呀，有好多唔同味嘅雪糕畀你揀呀！其實都係一個樂事嚟嘅。 發展局局長甯漢豪

不過海濱地帶各有特色，甯漢豪相信市民不期望全段海濱都充滿餐飲群，至於哪些地帶適合，她說中環至到灣仔一節闊度足夠，現時研究會展站上蓋發展引伸至海濱，可以有比較豐富商業和餐飲設施，是合適的地段。

夜墟市包括灣仔的藝遊坊曾一度成熱話。甯漢豪說夜墟市不一定由政府辦，歡迎有興趣的組織申請，活動會接力舉辦，各個區亦有自己的夜繽紛活動，而且現在天氣依家炎熱，亦可能遇降雨、颱風等不穩定天氣，大規模墟市始終適合秋涼時候舉辦。