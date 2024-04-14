夜繽紛｜葵青戲棚檔販迷你茶壺吸客抗北上潮　食檔盼港人幫返港人

一連3日，乘著「18區夜繽紛」的葵青戲棚今晚（14日）完結，有擺攤7年的茶飲檔，今年在杯蓋加上迷你茶壺「吸客」，滿足市民對食品「又好食又好玩」的需要。檔主受訪時指，北上潮影響生意，現時選擇以「最穩陣方式」經營；也有小食檔口提供十多種選擇吸引食客，又期望本地市道不景下，「香港人幫返香港人」。



在葵青戲棚擺賣特製茶飲的何先生指，今年特意在杯蓋放置迷你茶壺，盼可藉著「中華文化氣息」、「新穎啲」吸引客人，他稱這份新意是「一定要咁樣做」，因現時做生意已非單純令客人填飽肚，「要又好食又好玩」，才於今年決定加入茶壺作裝飾。

何先生又指，今次定價40元，其實是有參考現時坊間其他茶飲店，「就咁普通一杯梳打、凍檸茶都講緊3、40蚊。」他指還多附送一個茶壺，已算賣得平。

擺檔7年今年生意僅合格 何先生：經營思維需改變、轉型

不過於戲棚擺賣7年的他透露，今年生意額只稱得上「合格」、「肯定無上年咁好」。他解釋指，上年是疫情後復辦葵青戲棚的第一年，「大家忍咗幾年，一出返嚟就多人。」今年晚上時間人流雖未有減少太多，但日間就明顯感覺到「少咗人」、形容「打咗七折」，今年扣除成本下只賺少許。

擺攤7年的茶飲檔主何先生指，北上潮成為一個不可忽視的因素，港人不願留港消費，現時就要思維上改變、轉型。（蘇煒然攝）

檔口由4個減至1個：北上潮不可忽視

何先生居於屯門，他表示，見到市中心過關巴士站排長長人龍，「係S型、髮夾彎咁樣排」，他形容北上潮對生意「絕對好大影響」。

何先生續提到，最高峰時期曾租4個檔口，賣上十多款食品，但自上年開始已縮減至2檔，今年更減至一檔，只賣茶和雪糕。他指北上潮成為一個不可忽視的因素，因為往時經營生意或會雄心壯志，「想搞到間舖好大、裝修好靚、請好多人」，奈何港人不願留港消費，現時就要思維上改變、轉型，「呢啲要（想法）Drop（棄掉）晒佢、停晒佢！」

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三招免成結業潮下犧牲品：細舖營運、減省人手、自己落手做

至於現時社會上出現「執笠關注組」討論結業潮，何先生亦表示自己有留意相關內容，更指有擔心下一位會是自己，故現時選擇以「最穩陣方式去做」，即以細舖營運、減省人手以及「自己落手做」以降低風險。

不過雖則北上成風，但他指看到葵青戲棚晚上，以至屯門區的「夜屯園」都人頭湧湧。他建議政府主動將這類夜市規模化，因活動太短「意思唔係好多」、「你話夜繽紛係咪無人？又唔係！」

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10年未北上港人：寧願喺返熟悉地方玩

因為茶壺裝飾而特意光顧的張小姐就表示，40元在價錢上可以接受，「出邊買飲品都係呢個價錢」，茶壺之後可以留作把玩、裝飾，不會覺得太貴。

近日港人因內地物價等因素選擇北上消費，近10年未有北上的她就指，「（兩地）生活指數唔同，人工都唔一樣」，故難以評價現象，但認為貴價並非本港專屬的現象，「（各地）更貴嘅都有」。她又指，自己並非堅持只留港消費，只是「寧願喺返熟悉嘅地方玩」。

張小姐補充指，即使沒有北上潮，但港人仍舊會選擇到日本、歐美等地；而內地人都會來香港消費，「大家鍾意去邊到玩就去邊度玩，唔會阻礙。」從事酒店業的她就說：「歡迎我哋（港人）去人哋（外地）度玩，人哋過返嚟我哋度玩。」

從事酒店業的張小姐指，即使沒有北上潮，但港人仍舊會選擇到日本、歐美等地。（蘇煒然攝）

食檔供應逾十款食物盼留客 負責人信「香港人幫返香港人」

首年在戲棚擺檔的陳小姐，僅一個檔口就提供超過10款食物，當中包括地道的雞蛋仔、咖哩豬皮魚蛋、以至「文字魚蛋」等。陳小姐稱，提供大量選擇是希望盡量不一、有特色，可讓客人因此駐足、光顧。

不過她就提到，首天生意很差，甚至不少人其實不知道夜繽紛開鑼，第2日經傳媒報道後，生意額才有所改善；而來到最後一天，她就期望「夜啲多返啲人」。至於北上潮，她認為一定有影響，但她認為「香港人都會幫返香港人」，所以對生意仍然樂觀。