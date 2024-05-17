日夜繽紛｜銅鑼灣流行共響節開幕　檔主解釋$48菠蘿包為何合理

「18區日夜都繽紛」活動陸續在全港各區舉行，銅鑼灣今日（17日）舉行「流行共響節」，一連兩個周末在利園區啓超道、恩平道和白沙道舉行。「流行共響節」主題為UrbanCulture、UrbanFlavours和UrbanCityBeats，活動圍繞都市文化、音樂及美食。有以本地茶餐廳文化為主題的攤檔賣48元一個菠蘿包、30元一個蛋撻，店主稱因用料上乘，產品定價合理。



在銅鑼灣利園區舉行的「流行共響節」今日開幕，活動開放時間為每日下午12時至晚上10時，一連兩個周末（5月17至19日、5月25至26日）於利園區啓超道、恩平道和白沙道三條街道舉行，首次將多種新興文化帶到街頭，例如近年時興的Barber理髮店、紋身、經典古董電單車及古著時尚文化等，於街頭彰顯香港作為文化大熔爐的多元態度。

茶記文化主題攤檔主：好多人行過但好少人消費

有美食攤檔以茶餐廳文化為主題，推出48元一個的酒香抹茶朱古力紅豆菠蘿包、30元一個的不同餡料蛋撻、以及68元黑芝麻湯圓窩夫。檔主潘先生稱，產品用料講究，「唔係一般嘅菠蘿包嚟」，認為價格合理。

雖然今日是「流行共響節」的首日，但在下午4時所見人流不俗，啓超道、恩平道和白沙道三條街道亦𤋮來攘往。但潘先生就對今次銷情感到擔心，「好多人行過，但好少人消費」，他樂觀地希望生意額可達一萬多元，「都樂觀嘅，冇理由第一日就話唔樂觀㗎嘛」。

潘先生指，雖然希望政府可以多舉辦此類市集活動，但認為活動的質素亦要有一定水平，「做太多嘅話，有時啲人唔會想再去，成件事會唔矜貴。」

街頭理髮店、本地香水舖生意大好 理髮師：我想去廁所啊！

今次市集圍繞都市文化、音樂及美食，有檔主表示今次生意大好。街頭理髮店的理髮師陳先生表示，今日生意理想，一單接一單，忙個不停，「我想去廁所啊！」陳先生表示，由中午12時開始擺檔到下午，已經完成五單生意。

有以本地十八區為主題的香水舖售950元買一送一的價錢吸引顧客，例如灣仔區以花香調為主、沙田區以果香調為主。（何倩瑜攝）

有以本地十八區為主題的香水舖售950元買一送一的價錢吸引顧客，例如灣仔區以花香調為主、沙田區以果香調為主。負責人林先生表示，今日生意向好，「今日已經賣咗七、八成貨」，顧客以本地和內地客為主，各佔一半。他指，對今次活動的生意額感到樂觀，「只要唔落雨就ok！」

從深圳來港的黃小姐亦對今次市集感到十分有趣，但並沒有消費預算，稱「看到有興趣的就會買」。

卓永興、麥美娟嘗$30蛋撻大讚好味 望活動能帶動消費

政務司副司長卓永興今日出席開幕禮時表示，對銅鑼灣利園區特別有感覺，因為這一帶有許多他開心的回憶，例如兒時來啓超道吃燒臘、冰室，長大後在啓超道吃上海菜，和在蘭芳道吃甜品、西餐和理髮。

他指，今次活動為市民帶來新舊交匯，融合中外的復古時尚文化、飲食文化和音樂藝術表演，節目豐富，引領大家從不同角度細味銅鑼灣與香港的街頭文化，重新發掘它們的都市魅力。今次的「流行共響節」可體現政、商、民三方通力合作，嘉惠社區。

+ 1

卓永興指，「流行共響節」選址在銅鑼灣心臟地帶，在吸引市民和遊客到訪之餘，亦把人流輻射至整個商圈，帶動周邊商戶生意。他呼籲市民可到訪銅鑼灣大街小巷的商戶，以行動支持提振經濟。

開幕禮結束後，卓永興連同民政及青年事務局局長麥美娟及民政事務總署署長張趙凱渝一行人視察啓超道、恩平道和白沙道一帶，更親嘗30元蛋撻，麥美娟大讚蛋撻有流心餡料十分有創意，卓永興笑說：「我已經食完啦，我哋政府好有效率。」。