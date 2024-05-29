觀塘夜繽紛｜檔主投訴管理不當慘蝕10萬　部份最後一晚離場罷市

為鼓勵消費，政府由上年開始舉辦多項「夜繽紛」活動，其中於觀塘裕民坊附近舉行的「龍騰觀塘仲夏夜市」，歷時20日在今晚（29日）完結，但有檔主今日提早離場，以罷市表示不滿。



有受訪檔主控訴，主辦方管理不善，導致整個展期只有約2萬元生意額，與當初引用數據相差甚遠，有部份商戶更選擇提早離場；也有檔主認為主辦方管理不善，卻一直未有正面回應商戶要求改善，估計要蝕10萬元。



《香港01》已就事件向觀塘民政事務署、觀塘工商聯以及涉事承辦商查詢。



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兩個檔位成本8萬 開幕至今生意額僅2萬

投得兩檔售賣甜品的何女士指，由開幕至今只有約2萬元生意額，但兩個檔位成本已達8萬元。她指，當時主辦提到參考上一次同址市集經驗，每檔每日營業額可達2至5萬元。她過往亦曾參與市集，最高曾賺48萬元才選擇入場。然而到預備開業時，卻又驚覺舖位一旁有斜坡，不符消防條例，不解為何承辦商規劃時會如常劃分該區。

她補充說，承租前因場地已圍封，所以無法確認問題；直到夜市開業時，工商聯代表力勸才照常設檔。

夜市的檔主報名表格曾引用今年1月舉行的夜市數據，指23日內有80萬人流。（受訪者提供）

清潔員工不足、宣傳不足 檔主：是一宗騙局

除此以外，何女士又認為市集清潔員工不足，導致檔口附近經常要自行清理，否則垃圾會堆積如山；宣傳上的不足，也令人流不如過去夜市。何女士指，曾與主辦與管理場地的承辦商「鈞匯製作」嘗試溝通，希望改善情況，但對方僅回應有進行不同宣傳。

何女士說，直至徬晚時分，原定有民政專員到場參與的閉幕禮也突告腰斬，認為今次事件是一宗騙局。

直至徬晚時分，何女士收到消息指，原定有民政專員到場參與的閉幕禮腰斬。（郭梓謙攝）

夜市的檔主報名表格中，B22與C21檔位之間為斜坡，但圖則未有表明。（受訪者提供）

小食檔投三檔 有兩檔做不到生意：人工都唔夠支付

投得三檔的小食檔販許先生同樣指出，宣傳欠奉下，人流十分不足，「三檔有兩檔都做唔到生意，人工都唔夠（支付）！」許生指，計算所有成本後，今次夜市已蝕近10萬元，故只能放棄兩檔用作擺貨；至於衛生情況，他就指至今20日，有一直與主辦反映，但從未得到回應。

投得三檔的許先生指出，今次夜市蝕近10萬元，其中兩檔已用作擺貨，如今只希望承辦商現身交代事件原因。（郭梓謙攝）

許生又說，只希望承辦商現身交代事件原因，雙方再作溝通，但對方直到夜市最後一天仍不願露面，「道歉嘅意思都無，你做足咗，我哋都唔會怨你」。

門口檔：單日生意最多幾千元 估算會蝕8萬

於夜市門口擺檔的吳先生就說，環境的確比想像中差，「第一期（觀塘夜市）檔檔做唔切咁樣」，故當初預計人流會爆滿才入場。他透露，今次擺檔花了11萬元，估算今次會蝕8萬元，但他就不認為「被人呃」。

一直有參展大小美食展的吳先生說，不解為何夜市鄰近港鐵站人流仍然不足。（郭梓謙攝）

對於有商戶指宣傳不足，吳先生說，不清楚原因，「其實出邊就好多人，但硬係唔行入嚟，我都覺得有啲奇怪。」他認為，如果當初有在港鐵出入口處作引流，可能可以吸引更多人。

他曾在西貢、元朗等地擺檔，「同一個方法，第二啲場都會排隊，Keep住出貨、Keep住收錢，呢度最旺嗰日都無呢個效果。」至於今次單日生意額最多一日，只有數千元，與其他地方可以上萬落差太大。

至於夜繽紛能否幫助經濟，他指就算沒有夜繽紛，但不同地方的活動都會參展；而今次失利，也不影響下次同類活動繼續競投檔位；但屆時會視乎地點與價錢而決定。