鄧炳強：新皇崗及沙頭角商討採用「兩地一檢」　冀提升過關效率

保安局局長鄧炳強於社交專頁表示，港深兩地政府已就興建中的新皇崗口岸及重建後的沙頭角口岸，商討實施「合作查驗、一次放行」的「兩地一檢」通關模式，期望進一步提升旅客的過關效率。



澳門橫琴和青茂關口運作情況。（資料圖片）

鄧炳強：「兩地一檢」便捷 有利出入境管制

在年初立法會會議上，商界（第三）議員嚴剛向保安局局長鄧炳強提問，有否與深圳當局協商在新皇崗口岸推行「無感通關」。鄧炳強回覆指，由於新皇崗口岸預計會供兩地居民及旅客使用，屬高流量口岸，而「無感通關」不設閘門，不利攔截及處理個別個案，例如通緝人士。考慮出入境管制，現階段不會考慮「無感通關」。相反，他認為在「合作查驗、一次放行」的通關模式下，出入境雙方自助通道櫃枱會在兩地口岸邊界線並排建立，旅客只需「排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份」便可經過出入境雙方的查驗區域，並完成兩地的出入境手續，非常便捷。

他以持有港澳居民來往內地通行證（回鄉證）的香港居民為例，如欲採用「合作查驗」自助通道，需預先登記，並授權港深出入境部門收集、持有、處理或使用其個人資料，包括證件號碼、面容及指紋信息。港深出入境部門只會將已登記居民證件資料與各自的資料庫作比對，不存在資料共享的情況。而不欲使用該通關模式的人士仍可選擇其他通關服務，如傳統人工通道。

新皇崗口岸的概念圖（深圳市人民政府口岸辦公室圖片)

新皇崗口岸和沙頭角口岸重建計劃預計分別於2026年及2027年竣工。目前，「兩地一檢」通關模式已在港珠澳大橋澳珠旅檢大廳、橫琴口岸與青茂口岸採用。橫琴口岸及青茂口岸分別於2020年8月和2021年9月啟用，均即採用「兩地一檢」通關模式，最快只需20至30秒就完成通關程序。