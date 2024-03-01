粵港澳大灣區青年創新創業分享會廣州舉行　50港青出席探索新機遇

「粵港澳大灣區青年創新創業分享會」今日(1日)在廣州舉行，會吸引了約240位各界人士參與，當中有政府、商會和企業代表，香港青年創業家，以及在地工作和就學的香港青年，亦包括約50位參加「探索大灣區創新創業新機遇」交流團的香港青年。



分享會由粵港澳大灣區發展推廣中心、香港貿易發展局和廣東省香港商會合辦，邀得廣東省人力資源和社會保障廳和多位大灣區企業的代表作專題演講和經驗分享，協助青年了解大灣區的創業就業政策、職場文化和發展機遇等。

政制及內地事務局指出，這項活動充分體現特區政府對大灣區建設的高度重視，並貫徹成立推廣中心的目標，進一步加強在大灣區內地城市的宣傳推廣工作，以及對在地港人港企，包括香港青年的支援。

推廣中心晚上邀請了一班正在大灣區內地城市創業或工作的香港青年，與交流團的青年團員一同出席交流晚宴，分享他們在大灣區內地城市生活和發展的親身經驗，並以「過來人」的身份向交流團的青年團員提供寶貴意見。

局方表示，推廣中心會繼續在現有的工作基礎上，繼續為有志到大灣區發展的港人港企，特別是香港青年，提供實用的資訊和到位的支援，包括協助他們了解相關的政策措施和拓展人脈網絡，在大灣區一展所長、實現理想。