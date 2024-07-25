林哲玄冀地區康健中心逐步深入民心　做到「得閒去飲杯醫療茶」

22/23年度基層醫療公共支出按年增四成，達419億元。醫療衞生界立法會議員林哲玄今（25日）在電台節目上指，相信不少開支用在設立地區康健中心，期望中心的角色可逐步深入民心，令市民「得閒去『飲杯醫療茶』」。



民建聯立法會議員梁熙在同一節目說，本港癌症及免疫系統疾病藥物較內地貴3至10倍，建議政府參考內地採用「集體採購藥物機制」，以省或國家為單位統一採購藥物，相信可節省幾十億元開支。



林哲玄表示，不少地區康健站將陸續轉為康健中心，相信用了不少開支。（資料圖片/黃浩謙攝）

基層醫療公共支出增四成 林哲玄料主要用於設地區康健中心

醫務衞生局日前發表22/23年度《本地醫療衞生總開支帳目》，顯示基層醫療健康的總開支佔醫療衞生經常性開支34.5%，即896億元。其中公共支出佔46.8%，即419億元，較21/22年度約295億元增逾四成。林哲玄表示，政府未有詳細交代所增開支的用途，他推測是用於推廣「慢性疾病共同治理計劃」、社區藥房、家庭醫生計劃及地區康健中心。 其中有不少地區康健站將陸續轉為康健中心，相信用了不少開支。

2022/23年度《本地醫療衞生總開支帳目》顯示，基層醫療健康的公共支出佔46.8%，即419億元，較上年度約295億元增逾四成。（醫衞局文件截圖）

倡地區康健中心可更深入民心 令市民「得閒飲杯醫療茶」

林哲玄表示，地區康健中心在社區醫療網絡及基層醫療中擔任統籌的角色，除可以提供醫療服務及市民健康教育工作，亦可協調醫衞局其他計劃，舉例加強個案經理的服務，為出院病人提供康復治療及指引。他認為中心的角色可逐步深入民心，被問到如何加強與市民的聯繫，他指，每個人在不同階段都有專屬的健康目標，期望市民有空閒可以到地區康健中心，與個案經理或家庭醫生「飲杯醫療茶、傾下偈」，訂立健康目標和計劃。

基層醫療署其中一個職責是連繫公私營醫療服務，被問到分工問題，他形容過去的公私營醫療服務是「楚河漢界」，近年只停留在「公私營協作計劃」的階段，他期望未來各機構可以分工合作，透過家庭醫生和社區藥房分流，讓一些較穩定的慢性病病人，如高血壓、血管問題等，不需要每次都到公立醫院找專科醫生開藥。

基層醫療署健康專員彭飛舟與醫衞局副局長李夏茵。（資料圖片/黃浩謙攝）

梁熙倡參考內地「集體採購藥物機制」 料節省幾十億元藥費

民建聯上周二（16日）會見行政長官李家超，就新一份《施政報告》提交建議，其中包括加強公營中醫服務，如增加公營中醫門診、服務名額及下調收費。民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙於同一電台節目指，目前的公營醫療系統未有利用好中醫服務，加上中醫所擁有的權限較西醫低，如需透過西醫轉介病人接受其他治療，往往耗費額外金錢和時間。他期待政府能「拆牆鬆綁」改善制度，以中醫舒緩「睇病慢、睇病難」的問題。

梁熙又指，香港治療癌症及免疫系統疾病的藥物較內地貴3至10倍，疫後有不少市民選擇北上看病。他建議政府參考內地採用「集體採購藥物機制」，以省或國家為單位統一向藥廠採購藥物，相信可以節省下幾十億元開支。

梁熙倡加強公營中醫服務，參考內地採用「集體採購藥物機制。（資料圖片/郭梓謙攝）

倡推$2000長者牙科醫療券 可於本地及大灣區使用

至於牙科服務，梁熙指目前醫療券未能有效覆蓋本地整牙、鑲牙的高昂費用，建議政府推出可於本地及大灣區使用的2000元長者牙科醫療券，加強公私營協作。針對醫療體系輪候時間長的問題，他建議政府參考歐美做法，引進副醫生及護理醫師（nurse practitioner）的制度。