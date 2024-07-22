一局長大學時激似Jaime張天穎 名字曾被誤會是男人｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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房屋局局長何永賢的名字，大家都不陌生，不過這個中性的名字，令中學時的何永賢，一度被班主任誤以為是男仔。事實並非如此，短髮形象示人的何永賢，原來大學時留了一把秀麗黑長髮，眼大大的她猶如唱作女歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎！
中一時被班主任誤以為是「何永賢先生」
何永賢近日接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問，談起中學時曾經被誤以為是「何永賢先生」，因為「永賢」是比較男性化的名字，她笑說中學一年級時，班主任派試卷，一度錯估她是個男同學，事後回想「其實我幾鍾意個『賢』字，它代表賢淑、賢德。」
何永賢名字與哥哥有關
何永賢解釋名字的由來，是哥哥用「永」字輩，那些年孕婦產前並不知悉胎兒性別，父親在她出生前改了一個較中性的名字「永賢」，而她出生後，父親為她取了與中文名諧音相近的英文名字Winnie。
何永賢大學時激似Jaime張天穎
以短髮示人的何永賢，是否因為男性化的名字，造就這個形象？何永賢透露原來大學至投身社會初期，她都是以長髮示人，最長及腰部位置，笑言每個女生都想試試留長髮的效果。她更提供大學時期的相片，一把秀麗黑長髮，配上一雙大眼睛，令人聯想起唱作歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎！
何永賢誕下孩子後才短髮示人
不過，香港夏天炎熱，何永賢於是如空姐般將頭髮梳起紮髻，某一天有同事問她為何不索性剪短髮，她抱著儘管一試的心態，先剪至及肩的長度，到準備誕下首名孩子時，就斷然剪了短髮，未料「一剪就愛上，長唔返啦。」
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