一局長大學時激似Jaime張天穎　名字曾被誤會是男人｜政壇諸事町

房屋局局長何永賢的名字，大家都不陌生，不過這個中性的名字，令中學時的何永賢，一度被班主任誤以為是男仔。事實並非如此，短髮形象示人的何永賢，原來大學時留了一把秀麗黑長髮，眼大大的她猶如唱作女歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎！



何永賢近日接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問。

中一時被班主任誤以為是「何永賢先生」

何永賢近日接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問，談起中學時曾經被誤以為是「何永賢先生」，因為「永賢」是比較男性化的名字，她笑說中學一年級時，班主任派試卷，一度錯估她是個男同學，事後回想「其實我幾鍾意個『賢』字，它代表賢淑、賢德。」

何永賢接受香港賽馬會公司事務執行總監譚志源訪問。（《駿步人生》片段截圖）

何永賢名字與哥哥有關

何永賢解釋名字的由來，是哥哥用「永」字輩，那些年孕婦產前並不知悉胎兒性別，父親在她出生前改了一個較中性的名字「永賢」，而她出生後，父親為她取了與中文名諧音相近的英文名字Winnie。

何永賢剛大學畢業時曾經長髮披肩，猶如唱作女歌手Jaime張天穎（何永賢提供相片）

何永賢大學時激似Jaime張天穎

以短髮示人的何永賢，是否因為男性化的名字，造就這個形象？何永賢透露原來大學至投身社會初期，她都是以長髮示人，最長及腰部位置，笑言每個女生都想試試留長髮的效果。她更提供大學時期的相片，一把秀麗黑長髮，配上一雙大眼睛，令人聯想起唱作歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎！

唱作歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎。（JAIME CTW專頁相片）

唱作歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎。（JAIME CTW專頁相片）

唱作歌手、女團Beanies成員Jaime張天穎。（JAIME CTW專頁相片）

何永賢到準備誕下首名孩子時，就斷然剪了短髮，未料「一剪就愛上，長唔返啦。」（何永賢提供相片）

何永賢誕下孩子後才短髮示人

不過，香港夏天炎熱，何永賢於是如空姐般將頭髮梳起紮髻，某一天有同事問她為何不索性剪短髮，她抱著儘管一試的心態，先剪至及肩的長度，到準備誕下首名孩子時，就斷然剪了短髮，未料「一剪就愛上，長唔返啦。」