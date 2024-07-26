巴黎奧運劍擊｜江旻憓三戰奧運爭獎牌 望為世一賽季劃圓滿句號
撰文：趙子晉
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香港女子重劍代表江旻憓，今日（27日）在巴黎大皇宮的劍擊場館登場，力爭生涯首面奧運獎牌。
30歲的江旻憓第三度征戰奧運會，上屆在東京奧運8強止步。3年後，Vivian希望以首面奧運獎牌，為這個「世一賽季」劃上圓滿句號。
江旻憓在2016年的里約奧運首登五環舞台，當年在16強不敵該屆銀牌得主、意大利劍手菲雅明高（Rossella Fiamingo）；3年前再戰東京奧運，首次晉身8強，惜以10：15憾負俄羅斯劍手梅塔莎伊娃，當時失望透頂的Vivian，強忍淚水走進傳媒採訪區，三度致歉。
不過經過東奧的挫折後，江旻憓很快收拾心情，發揮更加穩定，近兩年多次在國際賽登上頒獎台，終在2023年5月、距2019年登上世界排名第一4年之後，重返「世一」之位。
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Vivian在今季國際賽首兩站雖接連「一輪遊」，但踏入2024年隨即回復勇態，1月底先在多哈大獎賽奪下今季首冠，緊接的巴塞隆拿站世界盃同樣封后，加上5月的富吉拉站奪冠，今季一共贏得3站冠軍。Vivian早前在亞洲錦標賽無緣衛冕，8強止步，並因為傷患而避戰團體賽，但無阻她全季穩居世界第一的位置，並全力準備奧運。
「我現時世界第一，都不好意思說今次（巴黎奧運）是志在參與，就算我如此講，大家都不會信。」
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江旻憓如今以「一姐」姿態迎接巴黎奧運，若然在今屆奧運如願登上頒獎台，摘下生涯首面奧運獎牌，將會圓滿Vivian的世一賽季。
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