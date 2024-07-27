巴黎奧運｜麥美娟：希望江旻憓為港爭光　下月青年論壇任演講嘉賓

「世一劍后」江旻憓（Vivian）在今日重劍個人打入四強，民政及青年事務局局長麥美娟率高層到元朗青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」一同看比賽，為江旻憓加油打氣，「大家都好開心一齊見證Vivian順利晉級，向獎牌邁進一步，希望佢同其他港隊成員發揮水準，為港爭光！」她預告江旻憓會在下月10日舉行的「青年發展高峰論壇」擔任演講嘉賓。



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保良局李兆基青年綠洲已經入伙一年有多，麥美娟與同副局長梁宏正和青年專員陳瑞緯今日再次到青年宿舍，一同「飲住嘢、食住元朗特色小食傾偈，了解大家入住青年宿舍後嘅生活同得着」。

同一時間江旻憓出戰巴黎奧運重劍個人32強賽事，遂於宿生即時化身奧運「打氣團」為她加油打氣。麥美娟提醒觀眾看奧運時，支持港隊同國家隊運動員，一齊為他們打氣。

民政及青年事務局局長麥美娟預告江旻憓將擔任「青年發展高峰論壇」演講嘉賓。（民政及青年事務局Facebook圖片）

江旻憓順利晉級，打入八強，其後更躋身四強，麥美娟繼續力為她打氣、加油打氣。「青年發展高峰論壇」下月10日舉行，以「培育青年正向思維 共創美好明天」為主題，麥美娟表示，江旻憓將擔任演講嘉賓大家分享故事。