倫敦經貿辦案｜職員涉間諜活動　丘應樺：影響香港　但不考慮撤走

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪涉嫌違反英國國安法，從事間諜活動的案件，明年2月開審。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，事件對香港有一定影響，但不會撤走當地經貿辦，「我哋唔會因為一啲小嘅問題而放棄自己嘅工作，遇到困難更加要迎難而上」，港府會盡力與其他國家接觸，解說香港的經濟環境及自身優勢，形容如果撤走經貿辦，只會與當地中斷聯絡。



政府財金官員回應施政報告相關措施，圖為商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片/蘇煒然攝）

倫敦經貿辦員工涉間諜案 丘應樺：對香港有影響 但不考慮撤出

英國警方早前起訴3人涉嫌違反英國國安法，涉嫌從事間諜活動，包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，案件排期明年2月開審。

我想是有些影響的，對方有些不同的看法，但我們都盡自己的努力，與對方不停接觸。我們不會因為一些小問題，而放棄自己的工作，遇到困難更加要迎難而上。 商務及經濟發展局局長丘應樺

丘應樺今天（28日）出席一個電視節目時說，對案件不予置評，但承認對香港有一定影響，政府會盡努力與其他國家接觸，解說香港的經濟環境及自身優勢，「我哋唔會因為一啲小嘅問題而放棄自己嘅工作，遇到困難更加要迎難而上。」

2024年5月24日，香港駐倫敦經貿辦涉英國國安法案件在倫敦中央刑事法院再訊，被告袁松彪出庭，他是香港駐倫敦經貿辦行政經理。（香港01特約記者Yan攝）

丘應樺強調，經貿辦會秉承一貫宗旨，積極與政府及商界接觸，並推廣文化和教育工作。對於行政會議召集人葉劉淑儀早前說經貿辦的性質已經改變，需要檢視其定位及角色。丘應樺表示，現階段不會有任何的動作和改變，維持經貿辦在當地的工作非常重要，「如我們撤出了之後，更加跟人家斷了聯絡，所以在這個階段，我們是不會有任何的動作。」

7月28日，丘應樺出訪東盟三國，希望尋找商機，並向各地政府及商界介紹香港的長處和優勢，打通經貿關係及加強合作。（資料圖片/廖雁雄攝）

出訪東盟三國經濟規模較小 丘應樺：每個國家有強項，不能對比

丘應樺將跟隨特首李家超的代表團，今天（28日）出訪東盟三國6天。他表示，去年東盟之行到訪新加坡、印尼、馬來西亞三國所得成果豐碩，今次到訪老撾、柬埔寨和越南主要是尋找商機，並向各地政府及商界介紹香港的長處和優勢，打通經貿關係及加強合作。

被問到今次出訪的三個國家落後及經濟規模較小，是否能有效推動經濟貿易，以及是否有必要頻繁交往，丘應樺說每一個國家都有自己的強項，不能相互對比，香港與東盟10國的關係非常好，東盟亦是香港第二大貿易夥伴、世界第五大經濟體，去年雙邊貿易額達1,446億美元，對香港非常重要。他期望在新經濟體找到商機，發揮香港多方面，如專業服務的優勢，協助此類國家發展經濟。他亦指，自由貿易協定能給予商界信心，其條款為雙方企業的貿易提供保障。

丘應樺。（黃浩謙攝）

投資推廣署月初公布2024年中期報告，上半年協助322間內地及海外企業在香港開設或拓展業務。丘應樺說，對比去年增幅很大，相信東盟國家會看到商機，但來港投資前需時了解香港及大灣區的發展機遇，決定相應的產業，相信高新科技及北部都會區的發展是目前招商引資中較大的項目。

他亦表示，面對香港經濟轉型，政府會以不同基金支援中小企及零售業轉型，但企業也要發揮主導角色，「急起直追」改變營運模式。政府會在8月舉行「香港好物節」，他期望透過跨境電商將香港的產品引入內地，其後再引去東南亞或中東等地。至於香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的進展，他表示今次出訪會爭取老撾、柬埔寨和越南的支持，期望可以盡快完成審批。