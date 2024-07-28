江旻憓奧運奪金｜陳國基︰不放棄精神是香港之光　願港隊穿金戴銀

港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運為香港奪得首面金牌。署理行政長官陳國基今天（28日）熱烈祝賀江旻憓勇奪金牌，形容是實至名歸，他讚揚江旻憓比賽期間一度落後，仍打出超凡實力和永不放棄精神，對江旻憓的表現感到自豪和驕傲，形容江旻憓是香港之光，希望港隊運動員「穿金戴銀」。



7月28日，陳國基出席「多元文化慶回歸嘉年華暨少數族裔關愛隊啟動禮」，與民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒。（夏家朗攝）

陳國基：江旻憓永不放棄精神 是香港之光

陳國基出席一個活動後表示，江旻憓奪金帶來三重意義，第一，是港隊在巴黎奧運的首面金牌；第二，是江旻憓三度出戰奧運以來最佳成績；第三，今次是香港劍擊女子隊最佳成績。他說，江旻憓沉著應戰越戰越勇，面對法國選手時賽事早段雖有落後，但江旻憓打出超凡實力和永不放棄精神，最後「決一劍」反勝對手取得金牌，相信香港市民和他一樣感到自豪和驕傲，形容江旻憓是香港之光。

7月28日，陳國基出席「多元文化慶回歸嘉年華暨少數族裔關愛隊啟動禮」，與民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒。（夏家朗攝）

陳國基：希望港隊穿金戴銀、大放異采

陳國基提到，為了讓全港市民投入奧運氣氛，政府早前已購買轉播權，市民可透過四個免費電視台收看賽事，各大商場也有播放不同的賽事，將奧運氣氛推到最高，為港隊集氣，祝願出征代表大放異采，希望港隊運動員「穿金戴銀」。

7月28日，陳國基出席「多元文化慶回歸嘉年華暨少數族裔關愛隊啟動禮」，與民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒。（夏家朗攝）

8支少數族裔關愛隊投入服務

8支少數族裔關愛隊今日（28日）起投入服務，陳國基及民政及青年事務局長麥美娟參觀位於葵涌的少數族裔人士支援服務中心，陳國基指會「軟硬並重」加強支援少數族裔，期望更多少數族裔朋友可以「以香港為家」，並透露年底將會在九龍中和新界東再開辦2間支援中心及新增2支關愛隊。

陳國基等人探訪一戶巴基斯坦裔家庭，戶主夫婦與其父母及6名子女共同生活。陳國基對「大家庭」表示歡喜，鼓勵香港年青夫婦要多生育，提升生育率。他引述家長反映，支援中心配套加上少數族裔關愛隊，更能直接了解及回應到少數族裔的需要，舉例關愛隊可為少數族裔家庭提供子女升中選科選校的資料。

陳國基指，少數族裔關愛隊的特點在於隊員多為少數族裔人士，可以做到「同聲同氣」。(夏家朗攝)

少數族裔關愛隊一年服務至少5000戶家庭

他亦指，少數族裔關愛隊的特點在於隊員多為少數族裔人士，可以做到「同聲同氣」，更加容易明白及滿足他們的需要。目前全港有8間政府資助營運的少數族裔支援服務中心，年底將會再開辦2間支援中心及新增2支關愛隊，他有信心能為區內少數族裔人士提供積極及到位的支援。他亦預計10支關愛隊會透過探訪及外展服務，一年內可以服務至少5000戶少數族裔家庭，而10間支援中心一年至少可以服務至少11萬名少數族裔人士。他期望更多少數族裔人士可以「以香港為家」，盡展所長，成就夢想，構建更關愛共融的香港。

支援中心每年營運費1,100萬元

陳國基表示，現時香港有逾30萬少數族裔人士，幫助他們融入香港社會、發揮所長是政府一個很重要的工作目標。被問及關愛隊和支援中心的作用會否重疊，以及會否為融入社區成效設KPI。他說：「（關愛隊嘅）人係最重要，人係幫佢哋做嘢，幫佢哋做嘢之餘都需要有個地方。」因此支援中心有存在的必要，他亦鼓勵有更多少數族裔人士可以加入關愛隊成為義工，幫助同族裔的朋友。他預計每間支援中心每年的營運費為約1,100萬元，一年服務對象不少於8,000人，未來會視乎情況在其他區場增設支援中心。

7月28日，民政及青年事務局長麥美娟出席「多元文化慶回歸嘉年華暨少數族裔關愛隊啟動禮」後會見傳媒。（夏家朗攝）

民政及青年事務局長麥美娟補充，政府將在九龍中和新界東增設2間少數族裔人士支援服務中心，預計年底開始啟用。其他中心分佈於馬鞍山、灣仔、觀塘、油尖旺等少數族裔聚居的區域。