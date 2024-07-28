江旻憓奧運奪金｜李家超視像致電江旻憓親自鼓掌：是我們的驕傲！

港隊劍擊代表江旻憓奪得巴黎奧運女子重劍個人賽金牌，行政長官李家超今日（28日）出訪老撾前，在機場與江旻憓視像通話，讚揚她比賽落後時保持冷靜，盡顯不會放棄的香港精神。



7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（盧翊銘攝）

7月28日，行政長官李家超出發前往東盟三國。（盧翊銘攝）

李家超今日（28日）率領政府及商界代表團出訪老撾、柬埔寨和越南，下午1時半左右趁出發前在機場主動會見傳媒，他讚揚江旻憓奧運奪金，展示無比毅力及決心，香港人引以為傲，「旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神，你打得好好睇，我同香港居民都睇到同感受到你嘅心意，多謝你呢份心意」，他未有回應傳媒提問，隨即步入機場貴賓室。

除了趕上飛機，原來另有任務。

7月28日，行政長官李家超在機場與江旻憓視像通話，讚揚她比賽落後時保持冷靜，盡顯不會放棄的香港精神，身旁有特首辦主任葉文娟（前排右二）、政府新聞處處長廖李可期（前排右一）、新聞統籌專員謝振中（後排左一）、特首辦助理處長（傳媒）何梓滔（後排右一）。（李家超Facebook相片）

7月28日下午2時，行政長官李家超在機場與江旻憓視像通話。（李家超Facebook相片）

半小時後，李家超致電身處巴黎早上約8時的江旻憓，透過視像通話向江旻憓表達熱烈祝賀，讚揚她在比賽落後時，仍然保持冷靜，「一分一分追上來，最後以『決一劍』勝出比賽，盡顯不會放棄的香港精神，是我們的驕傲！」

7月28日，行政長官李家超在機場與江旻憓視像通話。（李家超Facebook相片）

李家超說，希望她繼續保持燦爛的笑容，為香港體壇注入正能量，亦感謝教練團隊付出的努力和心血，會繼續為國家隊、港隊運動員打氣。