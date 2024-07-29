李家超再訪東盟｜到訪老撾官校：學生指中國機遇大冀學普通話

行政長官李家超率領代表團出訪東盟三國。他在今日（29日）在老撾分別與總理宋賽及副總理兼外交部長沙倫賽會面，並簽署12份合作備忘錄，涵蓋經濟及教育等範圍。他明日（30日）將率領代表團轉往柬埔寨首都金邊，繼續外訪東盟三國的行程。



李家超今午到訪老撾萬象一間官立高中學校，介紹港府設立的一帶一路獎學金。他稱該校部份學生希望可學習中文，「當然交流時候就問下佢哋點解有興趣學中文呢。佢哋覺得中國嘅機遇好大，好有興趣了解中國，所以就學普通話。」



李家超（左八）、財政司副司長黃偉綸（右八）、商務及經濟發展局局長丘應樺（右七），以及代表團成員和學校代表在老撾一所中學合照。（政府新聞處）

李家超表示，今早與老撾工商會主要成員舉行早餐會議，在席中介紹香港的金融、物流及專業服務的優勢，並鼓勵老撾的企業，利用香港拓展龐大的內地及海外市場。

李家超在外訪期間，分別與老撾的總理及副總理兼外長會面，介紹香港在一國兩制下，擁有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，發揮超級聯繫人及超級增值人兩個角色。

李家超早上與老撾副總理兼外交部長沙倫賽會面，見證雙方挍換12份合作備忘錄。（李家超Facebook圖片）

李家超又指，老撾正推動經濟多元化發展，未來兩地可在農產品加工、綠色能源包括水力及太陽能發電、旅遊及觀光等，開拓更多新合作機會。

而老撾今年為東盟輪值主席，李家超感謝總理宋賽在會面上，重新肯定香港的貢獻，繼續支持香港盡快加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

李家超率領香港代表團展開老撾第二日的訪問行程。（李家超Facebook）

李家超續指，今日並與副總理沙倫賽一同見證，兩地政府機構及企業簽署12份合作備忘錄，涵蓋海關合作、投資推廣、經貿合作、金融服務、數字經濟、教育交流等範圍，為雙方合作注入全新動能。

李家超今午並考察兩個一帶一路合作框架下的項目，包括老撾萬象賽色塔綜合開發區，及中國老撾鐵路，包括到訪開發區的科技公司，了解製造太陽能電池及組建產品的業務。

李家超在學生表演後致辭指，香港非常重視教育，會為有潛質的外國學生提供獎學金，支持他們來港深造。（政府新聞處）

李家超（左）致送紀念品予老撾一所中學的校長（右）。（政府新聞處）

李家超並到訪萬象市著名的官立中學，介紹港府設立的一帶一路獎學金，例如香港理大便與該校達成共識，提供獎學金予優秀學生來港升讀及發展，因此他期望可見證該校學生成為香港的大學生。「有一批學生好有興趣學中文，當然交流時候就問下佢哋點解有興趣學中文呢。佢哋覺得中國嘅機遇好大，好有興趣了解中國，所以就學普通話。」

李家超率領香港特別行政區代表團訪問老撾。(政府新聞處)

李家超並表示，今晚將與老撾中華總商會共進交流晚宴，與老撾商界探討合作機會，明日則與代表團轉往柬埔寨首都金邊，繼續外訪東盟三國的行程。他總結今日行程，認為共有四大得著︰

1. 兩地政府重視雙邊關係，達成共識，未來加強多方面合作，包括金融、投資、科技、技術交流及專業服務等。雙方在會面中認同貿易及投資極具增長潛力，今次達成12份合作備忘錄，為落實兩地合作的新開始，將推動兩地在不同領域的聯繫，讓港企抓緊機遇進入老撾市場，共同發展產業，尤其是老撾農產品的出口。



2. 增長兩地了解對方的優勢、能力及機遇，加強交流及未來合作，包括外資需求、專業服務，尤其是金融貿易、運輸物流及法律。



3. 共同推動雙方在一帶一路的合作，促進「五通」的合作，即政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心雙通。訪問後相信香港可建設當地的金融基礎設施、貿易網絡及投資專業知識，發揮互惠共贏的作用。而香港作為國際貿易及航運中心，擁有優質的物流服務業，香港可向老撾企業分享經驗，幫助當地區域物流業發展。



4. 促進雙邊人民交流，香港理大與當地的官立中學簽署備忘錄，向該校的優秀學生提供獎學金，讓他們可來港就讀，亦是兩地首個教育交流合作項目，進一步加強香港專上院校的國際性。

