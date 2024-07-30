張家朗奧運奪金｜招牌伸脷動作惹熱議揭濕熱？清熱去濕5湯水推介

港隊劍擊代表張家朗成功衛冕，再度奪得奧運金牌！張家朗在每次比賽奪得勝利後都會做出伸脷動作慶祝，今屆奧運勝出比賽後亦做出招牌「勝脷」動作，不過一眾網民就將焦點放在其黃厚的舌苔，擔心張家朗的健康情況。究竟舌苔怎樣才最健康？又可以如何保健？



張家朗巴黎奧運再度奪得男子花劍個人賽金牌（資料圖片）

張家朗奪金「伸脷」慶祝 網民放錯重點：條脷發生咩事

張家朗繼東京奧運後，在巴黎奧運再度奪得男子花劍個人賽金牌！不過張家朗勝出比賽後的「伸脷」慶祝動作就令一眾網民錯重點，表示「條脷發生咩事」、「望住張家朗條脷，有啲擔心佢身體」等，因其脷苔黃厚而令網民擔心張家朗的身體情況。

有部分網民表示，張家朗脷苔黃厚有機會是因為喝了能量飲品，或者無法適應時差、睡眠較差而導致，其隊友蔡俊彥則笑指其實張家朗「搽咗金箔」，才會出現黃色脷苔，著網民毋須擔心。

7大脷苔狀況反映脾胃健康 脷苔黃厚代表慢性濕熱

不少中醫師在看診時常要求患者吐出舌頭觀察，因為舌苔狀況可以反映及幫助中醫判斷脾胃狀況，不同舌苔顏色代表著不同的脾胃問題。根據台灣中醫診所翰醫堂的說法，沒有舌苔並不代表健康，健康的舌苔應呈現薄薄的一層白苔，舌頭呈淡紅色，代表胃功能運轉良好，體內胃氣正合適。

脷苔顏色反映的身體狀況：

延伸閱讀：脷苔顏色｜ 黃厚濕熱冇脷苔消化差 5種脷苔反映脾胃怎樣最健康？

【1】沒有舌苔 — 沒有胃氣、消化系統及脾胃虛弱

建議：多吃些健脾利濕的食物，例如：薏仁、冬瓜、綠豆、紅豆、絲瓜、扁豆

【2】舌苔黃厚 — 慢性濕熱、作息不規律

建議：少吃重口味、肉跟辣的食物

【3】舌苔白厚 — 腸胃濕氣重、經常熬夜

建議：少吃甜食及肥膩食物，注重去濕

【4】舌苔發黑 — 胃火旺盛

建議：以涼性的中藥調理，例如：清熱地黃丸、連翹敗毒丸

【5】舌苔有溝 — 有胃酸、胃食道逆流症狀

建議：少吃辣烤油炸類的食物

【6】地圖舌 — 消化不良、脾胃虛弱、容易腹脹及便祕

建議：多吃山楂幫助消化

【7】舌苔有裂紋 — 水分攝取不足

建議：以少量多次的方式補充水分



濕重分為寒濕及熱濕 濕熱人士忌飲紅豆水

註冊中醫師郭志華博士曾在訪問中提到，濕重可以分為寒濕及熱濕，寒濕主要是因為經常喝凍飲、進食生冷食物而導致，濕熱則主要是經常進食煎炸食物。濕熱是港人常見的症狀，由於南方氣候提供了外濕，加上許多港人飲食及生活作息不良，習慣熬夜又喜歡吃煎炸食物，導致脾胃積聚濕氣和熱氣，形成慢性濕熱，因此舌頭會呈現黃色，舌苔亦相對厚膩。

如果想改善濕熱症狀應注意日常保健、減少熬夜，亦可以飲用去濕湯水改善濕熱。不過，郭志華博士認為，並非每一種去濕食物都適合任何體質人士。濕熱人士應避免進食：紅豆、洋蔥、紅蘿蔔、生薑；可多進食甘平、甘寒，以及有助清熱去濕的食物例如薏米、赤小豆、綠豆、扁豆、鴨肉、鯽魚、冬瓜、苦瓜、青瓜、芹菜、白菜、通菜、椰菜、蓮藕等。

延伸閱讀：濕熱、寒濕去濕方法症狀各不同！薏米水紅豆水非人人適宜

清熱去濕湯水5大推介

清熱袪濕湯水【1】竹䉀茅根馬蹄湯 — 利尿除濕，清胃肺濕熱

清熱袪濕湯水【2】老黃瓜薏米豬𦟌湯 — 去濕利水，抗疲勞

清熱袪濕湯水【3】蓮藕綠豆薏仁湯 — 利水去濕，清熱消暑，去水腫

清熱袪濕湯水【4】土茯苓赤小豆豬骨湯 — 清熱解毒，去濕通絡

清熱袪濕湯水【5】荷葉冬瓜薏仁湯 — 消暑清熱，去水腫，有益瘦身