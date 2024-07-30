張家朗奧運奪金意大利向國際奧委會抗議　港協暨奧委會這樣回應

張家朗以15：14擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），再次贏得奧運男子花劍個人賽金牌，相較3年前東京奧運擊敗意大利另一劍手格羅素（Daniele Garozzo），今次因14：14後的戰況，令意大利一方感到不滿。

意大利奧委會會長稱他已向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議，港協暨奧委會就事件作出回應。



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港隊重點賽程：張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

馬奇曾向主裁判黃皓志抗議（路透社）

意大利奧委會已向FIE及IOC正式投訴

事緣賽事當雙方打成 14：14平手後，兩位劍手均刺中對方，台灣主裁判黃皓志決定不作判決，讓二人重打（意味兩劍手同時刺中對方，不分高下）；之後一劍情況雷同，再次重打，到第三次黃皓志睇片後判張家朗勝出，馬奇曾向黃皓志抗議，之後非常失落，坐在劍道一旁，他的教練施利安尼（Stefano Cerioni）全程咆哮大叫表達不滿。

意大利Sky Sports在社交媒體報道，意大利奧委會（CONI）會長馬拿高（Giovanni Malago）已就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。

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意大利奧委會會長：無運動會由運動員「鄰居」任裁判

馬拿高認為裁判判決「涉及基本錯誤」，聲稱：「一場意大利對香港的決賽，有兩個分別來自台灣和韓國的裁判。他們告訴我們，他們是經由抽籤被選中，尤其是已經曾兩度轉換裁判長人選。沒有一個運動會出現裁判由一名運動員的『鄰居』（鄰近地區裁判）出任的情況。」

港協暨奧委會：尊重所有賽果及裁判決定

對於意大利奧委會對今場賽事的意見和反應，港協暨奧委會回應稱：「奧運是全球最高水平賽事，港協暨奧委會與運動員均一如以往，遵從並深信奧林匹克體育精神，尊重所有賽果及裁判決定。」