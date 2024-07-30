巴黎奧運︱塞納河水質太差三項鐵人延期一天　港將伍泰龍受影響

今屆奧運三項鐵人項目上演游泳賽事的塞納河水質太差，是巴黎奧運其中一個纏繞不休的難題，巴黎奧組委堅持要在這個地標舉行賽事，不設後備方案，如水質不達標，便索性取消三鐵中的游泳項目，引來外界非議。

結果三鐵賽事果然未能如期上演，原定香港時間周二（30日）下午舉行的男子組賽事，受塞納河水質未有改善及天氣問題，大會在開賽前數小時才宣布賽事押後一天，至周三（7月31日）香港時間下午4時45分舉行。



塞納河水質太差，三項鐵人男子組賽事延期一天舉行。（路透社）

世界三鐵總會：以運動員健康為優先考慮

世界三鐵總會（World Triathlon）在聲明中稱，由於塞納河污染程度仍然太高，因此賽事須延遲一天舉行至周三（7月31日）香港時間下午4時45分舉行。當日女子組賽事會在香港時間下午4時上演，換言之男子組賽事會在女子組賽事結束後緊接舉行。

上周五、六巴黎下大雨過後塞納河水質受污染，賽事主辦方早前曾宣稱，有信心在賽事開始前水質能及時改善，可是最終水質還是未如理想，世界三鐵總會指，「雖然過去數小時水質有改善，但游泳賽道其中幾個位的污染讀數仍然高於可接受範圍，2024巴黎奧運及世界三鐵總會重申會以運動員健康為優先考慮。」

今屆三鐵賽事因塞納河水質持續受全球關注。（路透社）

巴黎市耗14億歐元塞納河還是那麼髒

今屆三鐵賽事因塞納河水質持續受全球關注，本身賽會已預留本周五（8月2日）為後備舉行日期，如周三早上細菌指數還是太高，男女子組賽事均很太可能改在周五比賽。假如去到周五水質依然未夠好，三鐵游泳一項將會取消，令今屆賽事只剩下單車和跑步兩項，三項鐵人變成兩項鐵人。男女混合接力三鐵賽會在8月5日舉行，並預留8月6日為後備日子。

巴黎政府花費14億歐元在污水基建上，承諾令塞納河變得可以游泳（swimmable），今個月較早前市長希達爾戈（Anne Hidalgo）親身落口河說明塞納河夠乾淨，不過至今水質仍是難以觸摸，巨額投資看來「血本無歸」。

塞納河原為三鐵賽事華麗布景之一。（路透社）

美國三鐵選手奇招抗菌

男子三鐵賽55位選手參賽，美國選手懷特（Seth Rider）向記者披露一個非比尋常的適應方法，「我們都知道那裏（塞納河）會有一些大腸桿菌，所以我嘗試在日常生活讓自己暴露在一點大腸桿菌之中，以提高自己對大腸桿菌的承受力。」

美國選手懷特（Seth Rider）以奇招抗菌。（IG）

三鐵場景又是「華麗到犯規」

今屆奧運三鐵賽事刻意設計成獲得最大「吸睛」效果，選手從亞歷山大三世橋旁的浮台跳進塞納河游泳，遠眺巴黎鐵塔，繼而在單車及跑步項目越過奧賽美術館（Musée d'Orsay）和巴黎大皇宮（Grand Palais），然後回到起點位置衝線，選手被亞歷山大三世橋的石柱和金色飛馬雕像包圍，以榮軍院（Invalides）為背景，原本又是今屆奧運一個「華麗到犯規」的場景，可惜塞納河水質實在太飄忽，令大會完全失算。