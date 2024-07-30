巴黎奧運．羽毛球｜楊雅婷楊霈霖出局　談首戰奧運的得着和成長

巴黎奧運女雙分組賽最後一場，港隊組合楊雅婷/楊霈霖0：2不敵中國組合劉聖書/譚寧，分組賽錄1勝2負出局，告別首次奧運旅程。

香港01記者袁志浩 巴黎直擊



楊雅婷/楊霈琳第三場分組賽的對手、中國組合劉聖書/譚寧目前在世界女雙排名第三，曾獲蘇迪曼盃及優霸盃冠軍，實力出眾，但非勝不可的「楊楊配」戰意十足，首局未有被對手拉開分差，並有11次同分。不過戰至18：18後，中國組合連取3分，以21：18先取一局。

面對世界排名第三的強敵，楊雅婷（左）及楊霈霖（右）未有輕易言敗。（袁志浩攝）

第二局戰況同樣激烈，雙方多次打成平手，楊雅婷/楊霈霖亦獲得過領先優勢，但14：14後，劉聖書/譚寧發力連取5分，並順勢以21：15贏得第二局，局數直落2：0勝出。

今場過後，楊雅婷/楊霈霖在B組錄1勝2負遺憾出局，第一輪不敵保加利亞的Stoeva Gabriela/Stoeva Stefani，以及第二輪擊敗美國的許忻霏/許怡霏時，都打足三局。

首次奧運旅程完始，賽後楊雅婷未有失望，認為首戰奧運，表現一場比一場好：「這麼多場比賽之中，這場的心情是『最放』。始終我們沒有對賽過，她們排名也在我們之上，我們只能很集中地，將可以做的、自己有的都『give it all』，其實也是滿意的。」

今仗第一局，「楊楊配」曾與中國對手打至18：18平手。（袁志浩攝）

她續稱對手力量始終較大，在關鍵時刻，兩人有嘗試去改變及溝通，此舉動亦有奏效；楊霈霖亦稱讚對手強大：「我們在場上談過很多，因為對手很強，我們嘗試『打死罷就』的心態。平時雅婷會以開高波為主，我便覺得對方力量這麼大，不如開短，讓對方『chok住chok住』，不會殺得那麼順，我覺得是一個不錯的嘗試。」

楊雅婷表示這個組合一直持續進步：「當然有時有失意，會跌返落嚟。不過大家都能在訓練或比賽當中找到快樂，很享受在球場的時間，不會因為輸贏而覺得拘謹，因而不敢去打。我們也會互相鼓勵大家。」

劉聖書/譚寧為世界排名第三的強敵。（袁志浩攝）

首次來到奧運舞台，楊霈霖表示：「第一次來到這麼大型舞台，落到場好興奮，亦真的緊張。不論賽前訓練，還是跟這麼隊伍一起訓練，或是在奧運這個舞台比賽，我們都學習到不少，也成長及進步很多。」

雅婷透露第一場保加利亞時，便被教練指出太緊張：「我們第一局太用力，因此第三局時精力已『散咗』。無辦法，對手有經驗，我們是第一次（在奧運）上場，就是有這樣的分別。之後第二及第三場便開始適應到場地。」

兩人都享受今次奧運比賽。（袁志浩攝）

她又指因為現場觀眾落力打氣，很喜歡今次出戰奧運的經驗：「一般情況下大家都會支持自己國家，不過很多歐洲觀眾也大叫『香港隊加油』，就算他們不認識（我們）也好，只是見到打得刺激便支持。」

兩人表示經歷今次奧運後，情緒控制得更好。之後希望能在香港公開賽有更好表現：「打完奧運後，信心提高了很多。我們在奧運都能控制到緊張情緒，相信之後其他比賽能發揮得更好。」