美領事梅儒瑞擔憂國安執法損香港聲譽　港府及外交部公署批評抹黑

美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）表示，對於香港網絡審查的情況表示擔憂，指香港正試圖刪除網上一些內容或屏蔽一些網站，令人憂慮內地嚴格控制互聯網的做法可能延續到香港，即審查機關恆常刪除批評政府的網絡內容。他又認為特區政府懸紅通緝海外人士，會影響美國科技公司的營運。



特區政府稱梅儒瑞的言論是危言聳聽，並表示強烈不滿和譴責。而外交部駐港特派員公署則批評梅儒瑞抹黑《香港國安法》和《基本法》23條立法。



美國駐港澳總領事館。（資料圖片）

梅儒瑞接受彭博訪問時說，特區政府從香港互聯網上刪除《願榮光歸香港》一曲，凸顯了西方科技巨頭的營運風險，而政府官員亦以「國家安全」為理由，阻止了香港接入部份網站，包括英國人權組織「香港觀察」的網站。

他表示，香港正試圖鞏固國際金融中心地位，並吸引更多遊客，但新冠疫情下的隔離措施導致人才外流，加上全面壓制政治自由令到香港成為兩個大國之間的衝突爆發點，都令這座城市的全球聲譽造成打擊。

呼籲港府向企業保證互聯網自由開放

梅儒瑞認為，釋放黎智英及其他因為政治言論而監禁的人，改善香港形象的效果比起舉辦金融峰會和旅遊推廣活動都要大。他強調希望與香港建立更好關係，呼籲特區政府向企業保證互聯網自由開放，以及對企業有利的數據控制，「我們只是想阻止香港滑下坡，雖然希望經濟關係繼續良好，但坦白說，我們首要工作是在政治領域。」

至於《香港國安法》，梅儒瑞說在法例實施之後，「香港最不需要的是出現更多、更廣泛的新罪行」。至於23條立法，梅儒瑞指美國政府「主動不參與」諮詢，並指這是取決於香港市民的意願。

梅儒瑞又說，特區政府懸紅通緝在美居住的海外活動人士，或令美國公司在美國面臨壓力，「如果要在香港營運，美國公司必須注意他們在國會山莊的聲譽」，又指通緝令顯示了香港非常消極的一面，美國正做出反應。

特區政府批評梅儒瑞言論極其不恰當，亦無視法治精神。（資料圖片/廖雁雄攝）

特區政府：言論極不洽當

特區政府發言人強調，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。又認為倡議某些人或組織不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

發言人指，梅儒瑞對正在進行的刑事審訊妄加評論，更企圖將黎智英案與特區政府推廣香港特區的措施作對比，不但極其不恰當，亦是無視法治精神。

至於國安法和23條的部份，特區政府發言人說，美國最少有21部維護國家安全方面的法律，「根本沒有資格就其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳」，又指梅儒瑞肆意抹黑23條立法和執法行動，與他所稱希望與香港有更好的關係背道而馳。

外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

駐港公署：虛偽雙標、強盜邏輯

外交部駐港特派員公署則批評梅儒瑞「詆譭香港營商環境和權利自由空間，煽動美資企業撤資離港，粗暴干涉中國內政和香港事務」，並對此表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。

發言人稱，國安法實施有效防範懲治危害國家安全的違法行為，有力保障香港的投資和營商環境，香港依然是企業投資熱土、資金青睞之地和人才匯聚高地。又指23條立法將進一步築牢香港特區維護國家安全的防線，進一步增強香港社會的穩定性和法治的確定性，進一步發揮香港獨特地位和優勢，香港將在更高水平的安全保障下，實現更高質量的發展和更高水平的開放。

發言人指，梅儒瑞言論干擾特區履行維護國家安全的憲制責任，干預司法機構依法審理「黎智英案」等國安案件，嚴重背離了領事官員基本的職業操守和行為準則。又表示美國自身國安法律體系密不透風，對危害國家安全的行為向來嚴懲不貸，但對23條立法橫加指責，對特區依法審理國安案件詆譭抹黑，「充份暴露其典型的虛偽雙標和強盜邏輯！」