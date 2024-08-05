一局長自爆遇詐騙短訊　免費療程送按摩、鮑魚｜政壇諸事町

電騙肆虐，騙徒手法層出不窮，高官也不能倖免。民政及青年事務局局長麥美娟日前自爆收到詐騙短訊，騙徒更以「麥小姐」稱呼，聲稱她早前登記了免費體驗療程，預約時間後更可加送按摩和鮑魚禮遇。



民政及青年事務局局長麥美娟日前自爆收到詐騙短訊。（麥美娟Facebook相片）

麥美娟在社交平台Facebook透露收到一則短訊，對方以「麥小姐」稱呼麥美娟，提到之前她在網上登記了「免費體驗」療程，「而家感謝祭如預約時間會加送按摩」，還有中秋迎新禮品「月餅或鮑魚（2揀1）」。

麥美娟識破詐騙短訊。（資料圖片/蘇煒然攝）

懂得以「麥小姐」稱呼，幾可亂真，不過麥美娟識破是詐騙短訊，大嘆「手法真喺層出不窮」，已經不是過往常見的「順豐包裹錯過送遞」、「您的微信/whatsapp賬號被凍結」、「您的賬號違規」。

麥美娟在任立法會議員期間，多次為騙案苦主發聲，提醒大家提防受騙。（麥美娟Facebook相片）

麥美娟在任立法會議員期間，多次為騙案苦主發聲，提醒大家提防受騙。（麥美娟Facebook相片）

麥美娟在任立法會議員期間，多次為騙案苦主發聲，提醒大家提防受騙。今次自爆遇詐騙短訊，都是想提醒大家「提防騙子，切勿貪小便宜！」如有需要，撥打防騙易熱線：18222。

有網民在麥美娟的貼文留言：「連你都夠膽呃？」、「咁沙膽，你都敢騙！」、「騙子騙到我們娟姐頭上，真是不知天高地厚呀！」