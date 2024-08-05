美媒指江旻憓在「論文爭議聲」中退役 何敬康﹕引人聯想

劍后江旻憓突然宣布退役的消息，不單在香港引起關注，連美國媒體也有興趣，不過報道重點卻有不同。彭博通訊社（Bloomberg ）的報道更把劍后退役決定及其碩士論文連在一起，標題為Hong Kong Gold Medalist Retires After Pro-China Thesis Uproar（香港金牌得主在親中論文爆爭議後退休）。表明全力支持江旻憓的新民黨立法會議員何敬康稱，如此陳述和鋪陳方式，會讓人對江的論文與其退役決定有所聯想。



彭博通訊社報道有關江旻憓退役的消息（彭博網頁截圖）

彭博以顯著位置報道江旻憓退役及其碩士論文引發爭議一事（彭博網頁截圖）

彭博通訊社的報道指，剛剛在巴黎奧運奪劍擊金牌的江旻憓宣布退役，又指其以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題的碩士論文曝光後，其政治立場引發爭議。報道的標題為Hong Kong Gold Medalist Retires After Pro-China Thesis Uproar（香港金牌得主在親中論文爆爭議後退休）。

報道稱，江旻憓的論文，譴責2014年「追求更自由選舉的示威」。

江旻憓經歷三次奧運，終於奪得金牌。（路透社）

曾公開批評有人借論文攻擊江旻憓愛國愛港立場、表明全力支持江的新民黨立法會議員何敬康，接受《香港01》查詢時指，不評論外媒為何如此處理江旻憓退役及其論文爭議的消息，但認為現時的鋪陳方法和標題，會讓人把其退役的決定與論文一事有因果關係的聯想。

2014年11月，江旻憓拜訪葉劉淑儀。（葉劉淑儀Facebook相片）

新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀也力撐江旻憓，指她的政治立場、奧運成就受到流亡港人猛烈攻擊，令人作嘔。葉劉說卑鄙的流亡者沒有成就可言，只擅長對有貢獻的人大呼大叫，對無原則的外國政客則拍馬屁，抓住「中國威脅」等煽動性問題博取政治分。

江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。（Reuters）

江旻憓於昨日透過社交平台宣布，完成第三次的奥運之旅後，决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。她期待有新的職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。