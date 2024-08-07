習近平回信｜參觀寧波幫博物館　葛珮帆、陳沛良籲識變求變

國家主席習近平近日給祖籍寧波的本地企業家回信，引發極大關注，選委界立法會議員葛珮帆及陳沛良適值在回信當天，正在浙江寧波考察，期間參觀了「寧波幫博物館」，及「寧波幫」曹光彪創辦的主要從事光學顯微鏡和精密光學元元件研發的永新光學，該公司已發展成行內龍頭企業，多次承擔國家重大項目，包括研製的中國首台無重力太空顯微實驗儀，及為嫦娥二至四號製造星載光學鏡頭。



二人總結此行時均稱深受啟發，籲積極識變、應變、求變，未來要為香港的發展貢獻更多力量。



葛珮帆（左）及陳沛良（右）到寧波考察（葛珮帆Fb圖片）

葛珮帆指習主席的回信內容意義重大，充滿對香港商界的期望及重託。身為立法會議員及創科界一份子，她會繼續全力支持行政長官和特區政府依法施政，並勉勵香港各界及年青人更積極主動融入國家改革開放大局，積極識變、應變、求變，為以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

考察曹光彪創辦永新光學 多次承擔國家重大項目

他們此行考察企業之一的永新光學，其創辦人正是「寧波幫」的曹光彪，之後由兒子曹其東接班，已發展為中國光學細分行業的龍頭企業，多次承擔國家重大項目。永新光學主要從事光學顯微鏡和精密光學元元件的研發、生產和銷售，多次參與國家重大工程和專案，如其研製的中國首台無重力太空顯微實驗儀入駐中國空間站，供科學家們用於航天醫學研究，並為「嫦娥二號」、 「嫦娥三號 」、「嫦娥四號」製造星載光學鏡頭。

葛珮帆（左）與陳沛良（右）考察企業之一的寧波永新光學的創辦人曹家彪亦是「寧波幫」（葛珮帆Fb圖片）

她指國家正大力發展創科，無論物聯網、自動駕駛、工業自動化、人工智能和專業影像設備等，都需要最先進的光學元元件。由永新自主研發及生產的核心光學元元件，突破了由外國主導及供應的局面，亦助力國家生命科學、醫療光學和工業檢測領域等科學儀器產品高端化，對創新科研發展作出重大貢獻。

陳沛良：要為香港發展貢獻新的力量

陳沛良則稱，自己在央企集團中國太平服務四十多年，中國太平的前身民安保險，創始人之一的盧緒章也是寧波人。他指，盧緒章是中國共產黨最具傳奇色彩的地下黨員之一，一生經商報國。抗戰時期，集資在上海創辦廣大華行，後發展成為中共隱蔽最深、規模最大、經營最好的地下經濟組織，為黨籌集了巨額資金。新中國成立後，他又帶領中國進出口公司破除西方國家的「封鎖禁運」，成為中國外貿事業開拓者和奠基人之一。改革開放時期，他又多次牽線引資，來港組織「寧波幫」回鄉建設，拉動許多港商參與中國旅遊事業與家鄉寧波的發展。

他指，1980年上映的電影《與魔鬼打交道的人》正是以盧緒章開拓海外貿易業務為背景所創作，是劇中主人公張公甫的原型。他指，盧緒章輩為國為鄉發展貢獻自己畢生精力，其盡心盡力、矢志不渝的革命品質和道德情懷是留給後人的寶貴精神財富，值得好好學習繼承。陳沛良表示要結合自己專業所長，為香港的保險業發展，為香港國際風險管理中心的建設，為大灣區保險互聯互通的推進繼續努力，貢獻新的力量。