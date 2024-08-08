香港要改革｜降負擔救零售業　李兆波：政府長遠須減依賴土地收入

政府統計處8月1日發表最新零售業銷貨額數字，與2023年同期比較，2024年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.6%。疫後復常，惟本港經濟復甦不似預期，香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波對《香港01》記者表示，零售業生態受高地租、高地稅及高地價影響，但「相信短時間內改不了」。要為高租金、高地稅和高地價「做手術」，必然影響政府收入結構，李兆波指政府須考慮增加中長期收入如開徵環保稅、銷售稅等新稅種，而短期則可減低公務員開支，以騰出改動稅項的空間。



至於如何幫助零售業提升物價競爭力，他說發放消費券亦是佳選。



政府統計處8月1日發表最新的零售業銷貨額數字，與2023年同期比較，2024年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.6%。（資料圖片/鄭子峰攝）

零售業銷貨額仍下跌 消費者「避稅」

政府統計處8月1日發表最新的零售業銷貨額數字，與2023年同期比較，2024年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.6%。其中，2024年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌9.7%，4月、5月則分別下跌14.7%、11.4%。

政府發言人表示，受旅客和市民消費模式轉變以及港元匯率高企影響，零售業總銷貨價值繼續按年下跌，但跌幅進一步收窄，經季節性調整後按月比較亦見微升2.3%，顯示零售活動有回穩跡象。

李兆波對《香港01》記者表示，高地租、高地稅以及高地價對零售業生態有負面影響。（資料圖片/鄭子峰攝）

李兆波對《香港01》記者表示，高地租、高地稅以及高地價對零售業生態有負面影響。「地價『一次過』咁高，而發展商要收回成本，主要透過租金、管理費，商戶提高零售價同人工，將壓力轉嫁到消費者身上，導致消費熱情下降。」

土地收入是財政收入重要構成 短期難改

既然高地租、高地稅以及高地價影響零售業生態，那麼是否應展開改革？李兆波坦言「好難做，相信短時間內改不了」。

這是因為土地相關收入一向佔政府收入的重要部份，疫情前，2018/19財年政府的地價、印花稅（不動產、租約及其他文件）、差餉、地租收入共計2,019.4億元，而整個財年總收入為6,221.47億元，佔比達32.46%。疫情後儘管政府土地收入下降，但仍然屬於財政重要來源，2022/23財年，土地相關總收入為1,154.78億元，佔政府總收入5,997.74億元的19.25%。

土地相關收入一向佔政府收入的重要部份，例如物業印花稅、差餉、地租和賣地收入。（資料圖片/江麗盈攝）

遠水：增加中長期收入 但設新稅種須謹慎

可見短期內地稅、地租、地價改革推進非一日之功。至於改革方法，李兆波提出，長遠來看政府需要考慮如何增加中長期收入。

早前李兆波在雜誌撰寫專欄時說，政府或擴闊稅基彌補收入，他亦向《香港01》記者表示，建議政府開徵新稅種如環保稅，在投資收入方面亦要更進取。李又指，設立新稅種要謹慎，因香港是外向型經濟，貿然增設新稅種可能會推動消費者流出。

1989年4月日本消費稅法實施、稅率設為3%，至1997年4月上調至5%，直至2019年10月才上調至10%。（GettyImages）

開拓新稅種有一定周期，本港曾有人提倡開徵銷售稅，2006年政府也有討論開徵銷售稅，但因民意反彈而放棄。至於日本國內消費稅的引入及稅率上調持續了40餘年，是根據市場反應逐步調整，日本消費稅法1989年4月實施，稅率設為3%，至1997年4月上調至5%，直至2019年10月才上調至10%。

李兆波認為，儘管現在不是香港開徵銷售稅的最佳時機，但亦有探討的意義，他建議將銷售稅稅率設為3%至5%。

李兆波認為，首要措施應是降低公務員薪資、整合公務員隊伍以「節流」。（資料圖片）

近水：公務員降薪 提高公務員隊伍靈活性 降本增效

畢竟遠水救不了近火，李兆波認為，首要措施應是降低公務員薪資、整合公務員隊伍以「節流」。他說，「難道要公務員系統維持低效率職位去維護經濟？要刺激經濟，要在效率方面着手。」

「譬如社區保育中心是一個新project（項目），就不要請一大堆原先的人去做，好浪費錢。」李兆波說，在康文署的一些新項目的推進上，可以考慮讓私人企業接手，或者整合組織新隊伍去完成，提高公務員隊伍的靈活性。

他續指，公務員架構的優化整理亦需思考，「譬如有公務員退休、『自然流失』，有的部門就需要重組，這個留給政府去解答。」

李兆波指出，香港實際扮演的是中介角色，所賣商品並非本地生產。（資料圖片/鄭子峰攝）

購買力流失至海南、日本、網購

疫情前，香港一度被稱為「購物天堂」，商品因質素高、價格相對優惠、款式新吸引內地旅客前來消費。根據旅遊發展局數據，2018年有6,515萬人次訪港，2023年則大跌至3,400萬人次。而消費方面，過夜客人均消費從2013年高峰8,123元緩緩下跌至6,500元水平，2018年為6,614元，2023年為6,939元。不過夜客人均消費更由2018年的2,202元水平，大跌至2023年的1,316元水平。訪港客減少，人均消費又降，香港旅遊相關產業面臨情況可想而知。

「香港因疫情封閉時間太久，大家轉向海南、日本等地消費，或者網購，零售只有（不到）300億，都證明不少購買力去了別處。」李兆波指出，香港實際扮演的是中介角色，所賣商品並非本地生產。「作為中介人，你賣得貴，一定要令人覺得物有所值，但愈來愈多人覺得並非如此。」

2023年7月數據，海南免稅3年，銷售額超過1300億元人民幣。（資料圖片/視覺中國）

他分析，同等價錢之下，香港零售商家提供的服務質素與日本、歐洲難以競爭，而消費者為追求更具性價比的商品服務，會有「避稅」行為，例如轉向海南免稅消費、到有購物退稅的日本旅行消費。

發消費券提高性價比 促進零售業收入

李兆波以自身經歷舉例說，現時香港很多貴價餐飲其實在外地都有替代品，如和日本大阪一樣的餐品，在香港可能溢價3倍，且有用餐時間限制。若能派發消費券，如購物滿5,000元返還1,000元，或可消弭高物價給消費者帶來的壓力，提升物價競爭力。