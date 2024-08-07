中央智庫撰文倡大灣區一體化　統一貨幣、證件　中央集中領導

中共中央智庫網站刊出文章，提出大灣區一體化，成為一個龐大的離岸中心，大灣區建設事權由中央管理，統一區內證件與貨幣，形成相當於世界前10名的國際化經濟體。



不過，《香港01》記者8月7日晚上10時許查看該網站，發現文章已被刪除。



中央智庫網站刊登文章，建議大灣區建立國家離岸經濟中心，採取封閉管理。 （政府新聞處）

中國社會科學網7月31日刊登題為〈加大制度型開放創新 打造粵港澳大灣區2.0正當其時〉的文章，作者是浙江大學區域協調發展研究中心（國家高端智庫）研究員房漢廷，他曾擔任科技部戰略院副院長、《科技日報》副社長。

中國社會科學網是中國社會科學院旗下理論網站，後者是中國國務院直屬正部級事業單位，是中共中央和國家決策服務的思想庫。

文章建議大灣區設立中央粵港澳大灣區委員會，將大灣區建設事權納入中央管理。（資料圖片/李家傑攝）

倡建立國家離岸經濟中心 封閉管理

該文章提出，將粵港澳大灣區整合成國家離岸經濟中心，各省市可以在大灣區建立「事業飛地」，融入國際市場。

至於如何將大灣區一體化，文章提出「全灣一政」，設立中央粵港澳大灣區委員會（中央灣區委），將大灣區建設事權納入中央管理， 統籌推進大灣區制度建設，研究審議大灣區發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決大灣區戰略、方向、全局重大問題。至於粵港澳政府則重要在於執行和落實政策，港澳社會仍然保持高度自治。

而大灣區將融合成為一個經濟體，「全灣一關」採取封閉管理，區內零關稅，而人流、物流、商流均完全國際化。

現時大灣區採用港元、澳門元和人民幣三種貨幣。（路透社）

統一「灣區離岸人民幣」 常住人員發「灣區綠卡」

貨幣方面，現時大灣區有港元、澳門元和人民幣3種流通貨幣，文章建議「全灣一幣」，統一為「灣區離岸人民幣」，自由兌換、自由流通。

證件方面，文章建議統一證件「全灣一證」，向灣區常住人員發放「灣區綠卡」，對於短期往來灣區的中國公民用「灣區通行證」代替「港澳通行證」，境外人員往來灣區可以180天免簽。車牌則統一使用「灣區牌照」，物流、稅務處理等也實行全灣區一證通用、通辦。

文章提出灣區居民統一發放「灣區綠卡」，取代原有證件。（入境處圖片）

文章認為，中央近期的「灣區一體化」措施是「打補丁」，建議按照三中全會提出的「穩步擴大制度型開放」精神，「大跨步」創新發展灣區戰略。

然而，《香港01》記者在7日晚上搜尋該文章，發現已經從中國社會科學網下架。