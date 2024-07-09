率團訪海南｜崔建春：香港可借鑑高新技術產業開發區　籲加強對接

由外交部駐港特派員公署特派員崔建春率領、由駐港使節和商界組成的海南參訪團今（9日）繼續第二日行程。崔建春於海南自貿港的政策宣介會表示，香港可了解並借鑑海南高新技術產業開發區的做法，雙方亦要進一步加強對接合作，將來可與大灣區聯動發展。



崔建春昨日（9日）率領由駐港使節和商界組成的參訪團參訪海南（外交部駐港特派員公署網站圖片）

參訪團團長、外交部駐港公署特派員崔建春於政策宣介會致辭表示，自中央公布海南自貿港建設總體方案四年來，海南逐步構建起零關稅、低稅率等優勢，而香港亦擁有同樣優勢，同時具備「一國兩制」的獨特性及「八大中心」，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心的地位。他認為香港可了解並借鑑海南高新技術產業開發區的做法。

崔：海南與香港應加強對接合作 商界應盡早到海南開展投資

崔建春又指，海南與香港地理相近，人員相親，保持著密切交流合作。在《香港國安法》和《維護國家安全條例》下，香港已進入固治促興的新發展階段，經濟發展亦成為主旋律。而海南正加速推進自貿港建設，他認為雙方要進一步加強對接合作，將來與大灣區聯動發展，可注入新動力，釋放重要商機。他續指，綜觀世界格局，中國是投資好地方，有優良的領導和制度，亦有保障的環境，呼籲盡早到海南開展投資。

海南參訪團今日（9日）上午到訪海南省史志館，了解國家領導人就海南發展的指示和講話內容，及海南自貿港的稅務和便利等核心政策。參訪團下午會轉到文昌市，到訪文昌航天超算中心，並參觀國際商業航天發射中心。

外交部駐港特派員崔建春。（公務員事務局）

參訪團昨日（8日）到海南了解當地自貿港和粵港澳大灣區建設，主題為「走進海南，推動港灣聯動發展」，將走訪海口、文昌、瓊海、儋州、昌江、三亞等地。