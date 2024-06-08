曾國衞指「融入國家發展大局督導組」成果豐碩　有多項大灣區政策

政制及內地事務局局長曾國衞今日（8日）在一個座談會開幕典禮上表示，「融入國家發展大局督導組」推動大灣區建設的工作效果顯著，成果也十分豐碩，包括港車北上、大灣區高端人才流動、大灣區律師執業考試等多項措施，深受各界歡迎。



「融入國家發展大局督導組」推動多項大灣區政策。（資料圖片/新華社）

曾國衞表示，特首李家超成立的「融入國家發展大局督導組」，在推動大灣區建設上成果豐碩，包括港車北上、大灣區高端人才流動、大灣區律師執業考試、海空貨物聯運、跨境理財通2.0、港幣人民幣雙櫃台、跨境數據流動、港資港法港仲裁、灣區標準等的政策。

指香港要提升競爭力 促進「四流五通」

對於香港如何推動大灣區建設，曾國衞指首先是進一步鞏固提升香港的獨特地位和優勢，以進一步提升國際競爭力。其次，香港要以「四流五通」推進大灣區更高水平的互聯互通，「四流」是人流、物流、資金流和信息流，「五通」則是灣區內的硬件設施要通、人員流動要通、規則銜接要通、資金流向要通、人文生活也要通。

第三，香港要以重大合作平台為載體，推動粵港澳合作向縱深發展。第四，是以加快國際科創中心建設為引領，帶動科創和產業協同發展。

曾國衞指，香港必須以新思維、新辦法、新路徑去解決問題，爭取更多政策創新、規則銜接和機制對接，以突破發展中所遇到的困難和堵點，從而促進各項生產要素便捷流動、創造更融通便捷的營商發展環境和打造新的經濟增長點。