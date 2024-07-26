投資者爆煲？　磁帶大王陳秉志1.2億沽西環巨舖　3年勁蝕3400萬

近日市場傳出有舖王級投資者目前已接近破產邊緣，頻頻沽貨以償還債務。近日亦出現資深投資者沽貨個案，「磁帶大王」陳秉志以約1.2億元沽出西環德輔道西面積逾萬呎的巨舖，較2021年買入價近1.54億元，貶值近3,400萬元或22%。值得留意的是，陳秉志曾以上述舖位作抵押，單筆向財仔借近1.22億元，甚至比是次成交價「借突」200萬元。



上述成交舖位為德輔道西442號美新樓A座地下1至13號舖及1樓、2樓A至E號平台及2樓1個住宅單位、皇后大道西489至499號美新樓B座地下1至8號舖及管理處等，該一籃子物業總面積約12,664平方呎，以成交價約1.2億元計算，呎價約9,476元。

2021年買入價1.54億 半年後借財仔1.22億

據了解，陳秉志於2021年12月以近1.54億元買入上述舖位，即持貨3年帳面勁蝕3,400萬元，或22%。資料指出，陳秉志在買入舖位後，於2022年6月向迅領財務有限公司借貸，以上述舖位作抵押品，借出近1.22億元，比最新成交價甚至高出近200萬元。至於，新買家為華本有限公司，公司持有人為吳姓人士。

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兩年間頻頻蝕讓沽貨 涉及金額已達數十億元

「磁帶大王」陳秉志近年來頻頻沽貨，售出物業金額已達數十億元。當中包括，以公司轉讓形式沽出中環中心67樓全層，建築面積26,967平方呎，當中有6,300平方呎屬交吉，其餘20,600平方呎均連租約，成交價為7.5億元，呎價約27,812元，以成交呎價計，較當年買入價低約15.7%。

另外，於上年8月沽出中環中心35個車位，成交價介乎438萬至550萬元，部份車位成交價低於買入價，個別更需帳蝕約15%。

於花園道3號任職患者發病後曾到中環中心。（資料圖片）

蝕中有賺 財團1.9億收購鰂魚涌工廈3層樓面 陳秉志大賺1.68億

翻查資料指，陳秉志雖然在近件頻頻沽貨，但不全是蝕讓離場。於上年12月，曾有財團新近斥資近1.9億元，買入陳秉志旗下鰂魚涌工廈昌利大廈地下至2樓。陳秉志持貨約20年，帳賺約1.682億元或約7.9倍。。

另外，陳秉志同月亦以約7,000萬元沽出觀塘觀塘廣場一籃子商場舖位，連及上年中以5,550萬元售出地下G20至G25號舖，陳秉志沽出觀塘觀塘廣場6個舖位合共套現逾1.25億元，升值2.8倍。

市傳舖王級投資者爆煲 沽出數十億貨仍未抵債務

市場消息指出，有一名舖王級投資者因為過去「開盡槓桿」，借錢買樓，近年樓市鋪市大跌，直至最近「捱得好辛苦」，隨時需要破產。而有地產人士透露，該投資者近日亦不斷減價賣舖還債，不過由於市場上的買家亦不多，因此即使他蝕本出售，亦不代表能夠成功賣出，直至近日基本上跌入爆煲邊緣。