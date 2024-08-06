高息難捱　鄧成波家族再被收樓　觀塘駱駝漆中心全幢淪銀主盤

市場憧憬美元9月開始進入減息步伐，但舖王鄧成波家族似乎已經「捱唔住」，手上物業接連淪為銀主盤。市場消息指，其家族旗下觀塘觀塘駱駝漆中心全幢，以及開源道60至62道駱駝漆大廈一籃子地舖新近以被銀主接管，上述兩項物業目前市場為近13億元。



新近淪為銀主盤的其中一項物業為觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，物業位於開源道及興業街交界，為一幢7層高之大單邊物業，總建築面積約85,116平方呎。地下及一樓為餐廳，二樓至六樓為寫字樓，面積約11,536至13,168平方呎。

駱駝漆中心全幢市值11億 6年前曾叫價28.8億

翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。及後在2022年3月重新放售，叫價約13億至14億元，而在2023年4月份其叫價已降至11.2億元，於今年初再次下調叫價至11億元。物業最新已被銀主接管，淪為銀主盤。

觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢。

駱駝漆大廈地廠同淪銀主盤 上年市值近7億元

另外一項被接管物業為觀塘開源道60至62道駱駝漆大廈第一座地下A1至A2、B1至B3號單位、第二座地下D1至D2單位以及第三座地下2號、3號連閣樓，總建築面積約28,494平方呎，平均樓底高度約15呎。

上年放售物業時，舖位市值高達6.8億至7億元，惟於年初其家族劈價近2億元求售仍無人問津，最終淪為銀主盤。據了解，目前物業市值約3億元。

觀塘開源道60至62道駱駝漆大廈一籃子舖位。