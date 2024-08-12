香港要改革｜吸引高端人才　劉兆佳：需政府訂全盤政策投放資源

全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，三中全會有關深化改革的《決定》，中央對香港的要求很明確，希望香港能成為國家的人才庫。由於美國和其他西方國家出現排外情緒，引發不少高端華人人才外流。他認為本港對這些人才有吸引力，但要吸引和留住他們，把香港打造成高端人才高地是一項複雜的系統工程，需要特區政府制訂全盤政策，大量投放資源，政府與大學和科研機構的分工和合作更至關重要。



二十屆三中全會。（新華社）

劉兆佳在《大公報》撰文指，《決定》強調「教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐」。要求「加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科」及「推進高水平教育開放，鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學」。《決定》亦強調要「深化人才發展體制機制改革」和「加快建設國家高水平人才高地和吸引集聚人才平台」。

中央期望香港成國家儲才庫

他指，在人才建設方面，中央對香港的要求很明確，那就是期望香港竭力把自己打造成為國際高端人才聚集高地，讓這些人才不但能夠為香港服務，特別在推動新質生產力發展上，也能夠為國家的發展作出貢獻。中央希望香港能夠成為國家儲才和成為國家的人才庫，並讓那些人才強化國家與世界的聯繫。

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

美西方現排外情緒 引發高端華人人才外流

劉兆佳認為，當前，由於美國和其他西方國家出現排外情緒，而在教育、科技和人才上的政策又趨於保守，不少高端人才懷有到外地發展的意欲。美西方對華人科學家的愈趨明顯的歧視已經引發了高端華人人才外流的情況。部分這些人才會被香港的自由、開放、多元、富裕和國際化的社會環境所吸引。要吸納大量的來自美西方的人才，並把香港打造成為高端人才的聚集地，香港特區政府和社會各界必須通力合作、相互配合，改善現有的條件和創造新的條件，讓高端人才感到受到歡迎、在各方面得到適切的支持和照應、覺得有用武之地以及能夠同時為香港和國家效勞。

他指，香港目前的「搶人才」的政策已取得不錯成績，但在挽留人才和吸引來自發達國家的高端人才方面仍需要加倍努力。畢竟，打造香港成為高端人才高地是一項複雜的系統工程，需要由特區政府制訂全盤政策，大量投放資源，政府各部門密切配合，而政府與社會各界之間特別是大學和科研機構的分工和合作更至關重要。

習近平對「寧波幫」回信 對象包括港人與海外華人

另外，他指《決定》對香港在國家對外開放中的功能提出了新的要求，總的目的是急切期望香港能夠充分配合國家新一輪的對外開放並擴大其成效。國家主席習近平7月30日給祖籍寧波的香港企業家回信，指出「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥。希望你們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。」當中關鍵詞是要香港為國家作出「新的貢獻」，面向的對象顯然包括香港居民和廣大海外華僑華人。

本港日前也舉行學習貫徹習近平向本地「寧波幫」企業家回信精神學習會，中聯辦主任鄭雁雄在會上讀出夏寶龍的指導精神（李宇婷攝）

為了在香港切實落實習主席回信的精神，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍提出指導意見，認為要把學習貫徹習主席重要回信精神，與學習貫徹三中全會精神結合起來，與國家改革開放大局結合起來，與港澳實際結合起來，充分發揮「一國兩制」制度優勢，不斷鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用，助力新質生產力發展。

習主席的回信和夏主任對學習貫徹回信精神的指導意見，闡明了中央對香港在國家新一輪對外開放中的角色和作用的熱切期盼。